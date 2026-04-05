Prende il via la semifinale scudetto di Superlega maschile di volley con la sfida tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova. L'appuntamento per Gara-1 è domenica 5 aprile alle ore 18.00 al Pala Agsm AIM di Verona. Si apre una serie al meglio delle cinque partite: la prima squadra a conquistare tre vittorie accederà alla finale per il titolo tricolore.

La Rana Verona, guidata da Fabio Soli, ha concluso la stagione regolare al secondo posto, eliminando Milano in quattro match nei quarti di finale. La Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei ha terminato la regular season al sesto posto, superando Trento in tre gare.

Verona schiererà gli attaccanti Noumory Keita, Darlan Souza e Rok Mozic, con la regia di Micah Christenson. Civitanova risponderà con gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, l'opposto Eric Loeppky e il palleggiatore Mattia Boninfante.

Le voci della vigilia

Giovanni Gargiulo, centrale della Lube Civitanova, ha evidenziato la durezza della serie e il fattore campo favorevole a Verona. Ha sottolineato la necessità di «essere bravi da subito» e di «resettare e ripartire» dopo le recenti sconfitte in Champions League. Gargiulo ha ricordato i precedenti stagionali: la Lube superiore in campionato, Verona vincente nella Semifinale di Supercoppa. Prevede una «serie combattuta» e ha espresso emozione per un'altra Semifinale Scudetto, invitando a giocare «con impegno e voglia restando sul pezzo».

Il tecnico di Verona, Fabio Soli, ha parlato di una preparazione condizionata da difficoltà fisiche, pur mantenendo l'attenzione sui dettagli tecnici. Ha dichiarato: «È importante capire dove verremo colpiti e dove colpire l'avversario». Soli si è detto fiducioso che la squadra abbia «le armi sufficienti per dare fastidio alla Lube», pur ammettendo che «non saremo perfetti». L'obiettivo è «dare il meglio di noi stessi per lottare in questa Semifinale».

Il programma della serie e i precedenti

La serie proseguirà con Gara-2 mercoledì 8 aprile alle ore 20.30 all'Eurosuole Forum di Civitanova, e Gara-3 sabato 11 aprile, nuovamente a Verona. Nei precedenti stagionali, Civitanova ha prevalso in campionato, mentre Verona si è imposta nella semifinale di Supercoppa.

Il bilancio complessivo tra le due formazioni è di 58 incontri, con 47 vittorie per Civitanova e 11 per Verona. Tra i protagonisti attesi, Noumory Keita (Verona) è vicino a importanti traguardi personali in stagione e nei play off, così come Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo per Civitanova.

La Gara-1 sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, VBTV e DAZN. Sarà inoltre disponibile la diretta testuale e radiofonica per non perdere nessun istante di questa attesa semifinale, che si preannuncia ricca di spettacolo e grande equilibrio.