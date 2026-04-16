Marco Gaspari, l'allenatore della Savino Del Bene Scandicci, ha recentemente offerto un'analisi approfondita della stagione in corso e ha delineato le prospettive future. Il tecnico toscano ha affrontato apertamente il tema dell'addio di Ekaterina Antropova, definendolo una "sfida significativa per Scandicci". Ha inoltre anticipato scenari tattici interessanti, come la potenziale collocazione di Antropova in posto quattro al fianco di Paola Egonu, una mossa che mirerebbe anche a rafforzare il muro della squadra.

Il bilancio stagionale e le ambizioni in Champions League

Nonostante il rammarico per l'esito della semifinale scudetto, dove ha riconosciuto i meriti di Milano, Gaspari ha ribadito la positività complessiva della stagione della Savino Del Bene Scandicci. Il tecnico ha posto l'accento sui progressi e il recupero di atlete chiave come Skinner e Ognjenovic, quest'ultima rientrata dopo una frattura al dito. La squadra è ora focalizzata intensamente sulla preparazione per la Final Four di Champions League, l'appuntamento clou in programma a maggio, dove punta a replicare le sensazioni di un "successo speciale" già vissuto in campionato contro Conegliano.

La partenza di Antropova e le nuove prospettive tattiche

Interrogato sulla partenza di Ekaterina Antropova, Gaspari ha espresso una visione pragmatica e orientata al futuro. "Un addio pesante?", ha riflettuto, sottolineando il suo approccio da allenatore: "Adoro innamorarmi subito della squadra che ho a disposizione. Non penso alle singole, anche se Kate è stata esemplare come tutte le altre. Sono convinto che nel futuro farà una grande strada". Questa dichiarazione evidenzia la sua fiducia nelle capacità di adattamento della squadra e nel potenziale della giocatrice.

Riguardo all'ipotesi di un impiego di Antropova in posto quattro, affiancata a Paola Egonu, il tecnico ha chiarito le intenzioni dietro tale scelta.

"Credo che quello che voglia provare il CT è ottimizzare due giocatrici straordinarie come Kate ed Egonu. Non è una questione del farle coesistere", ha spiegato. L'obiettivo è sfruttare al massimo le loro qualità complementari, specialmente considerando che "Kate, come sappiamo, non solo è una grande attaccante, ma è anche eccezionale a muro". Questa mossa tattica potrebbe dunque offrire nuove soluzioni e maggiore solidità alla squadra.

Le sfide del calendario internazionale e la preparazione

Il tecnico ha poi approfondito le dinamiche della preparazione in vista della Final Four di Champions League. La squadra si troverà ad affrontare l'evento dopo un mese di pausa dalle competizioni ufficiali.

Se da un lato questo periodo è stato "utile per allenarsi" e affinare le strategie, dall'altro Gaspari ha espresso una preoccupazione per la potenziale "mancanza di partite ufficiali", che potrebbe influire sul ritmo gara.

In questo contesto, Gaspari ha anche rivolto una critica costruttiva alla formula delle competizioni internazionali. Ha auspicato una maggiore elasticità nel calendario, che possa permettere alle squadre di gestire meglio i recuperi e, di conseguenza, garantire una "migliore qualità dello spettacolo". Ha evidenziato il carico di lavoro delle atlete: "Noi chiuderemo con 50 partite, è impensabile mantenere lo stesso livello di qualità da inizio a fine stagione", sottolineando la necessità di un equilibrio tra impegni e performance.

In conclusione, l'analisi di Marco Gaspari delinea un quadro chiaro: la stagione della Savino Del Bene Scandicci è stata complessivamente positiva, la squadra è determinata e pronta per la Champions League, e l'imminente addio di Ekaterina Antropova è percepito come una nuova, stimolante sfida che il tecnico intende affrontare con fiducia e rinnovata ambizione.