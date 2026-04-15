Il Red Bull Cerro Abajo è pronto a tornare a Genova il 27 e 28 giugno 2026, consolidando la posizione della città ligure come tappa fissa nel prestigioso circuito internazionale dell’urban downhill. Per il terzo anno consecutivo, la spettacolare gara di discesa urbana animerà le vie del capoluogo ligure, dopo due edizioni di grande successo che hanno coinvolto pubblico, rider e media internazionali. L'appuntamento conferma Genova come uno dei palcoscenici più affascinanti e selettivi per la disciplina.

Il tracciato, lungo 2,2 chilometri e con un dislivello di 279 metri, offrirà uno spettacolo mozzafiato.

Partendo da Monte Peralto e arrivando a Largo della Zecca, il percorso si snoda attraverso le iconiche creuze, gli stretti caruggi, le scalinate secolari e le impegnative curve a gomito, arricchito da ostacoli artificiali integrati nel contesto urbano. Nelle edizioni del 2024 e del 2025, questo percorso ha attratto tra i 35.000 e i 40.000 spettatori, mentre centinaia di migliaia di utenti hanno seguito la competizione in diretta e in differita tramite Red Bull TV, a testimonianza del grande interesse globale per l'evento.

I protagonisti e il valore per la città

L'edizione 2026 vedrà al via alcuni dei nomi più illustri dell'urban downhill. Tra i rider di punta, spiccano i campioni in carica Tomáš Slavík (vincitore nel 2024) e Roger Vieira (primo classificato nel 2025), pronti a difendere i loro titoli.

A loro si uniranno talenti italiani come Lucas Vega, un ligure doc che correrà in casa, e Hannes Alber, finalista nel 2025 e presenza stabile nella top-15 del circuito. L'evento sarà ad accesso gratuito, permettendo al pubblico di godere dello spettacolo lungo l'intero percorso, grazie ai viewpoint dedicati.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno dell'evento, sottolineando come il Red Bull Cerro Abajo rappresenti una "conferma della capacità di Genova di ospitare eventi sportivi internazionali che valorizzano in un modo unico la sua identità". La Salis ha inoltre evidenziato che "il tracciato che si snoda tra creuze, caruggi, scalinate e scorci iconici racconta una Genova verticale e spettacolare", enfatizzando il modo in cui la gara trasforma gli elementi distintivi della città in un palcoscenico sportivo di risonanza mondiale.

Il circuito globale e l'apertura della stagione

Il Red Bull Cerro Abajo non è solo un evento locale, ma parte di un circuito globale che ha già inaugurato la sua stagione 2026 a febbraio a Valparaíso. In Cile, il primo appuntamento ha visto trionfare Sebastian Holguín, che ha preceduto Adrien Loron e Felipe Agurto. Durante questa tappa inaugurale, Hannes Alber e Chris Hauser si sono distinti, conquistando la qualificazione per le successive sfide. L'evento di Genova si inserisce strategicamente in questo prestigioso calendario internazionale, unendo sport ad alta adrenalina, spettacolo e un'efficace promozione del territorio. Questo rafforza ulteriormente il ruolo della città ligure come punto di riferimento internazionale per l'urban downhill.