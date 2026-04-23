Il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, ha delineato con chiarezza e un approccio pragmatico la preparazione in vista della prossima sfida di Serie A contro il Napoli. L'incontro, un anticipo cruciale, è fissato per venerdì 24 aprile alle ore 20:45 presso lo storico stadio Diego Armando Maradona. Giampaolo ha posto l'accento sull'importanza fondamentale dell'aspetto mentale, dichiarando che la squadra dovrà scendere in campo “libera mentalmente”, con la piena consapevolezza che “ogni tappa può essere importante da qui alla fine del campionato”.

Nel corso della settimana di allenamenti, l'allenatore ha lavorato intensamente per studiare e implementare possibili contromisure tattiche, mantenendo al contempo l'identità e i principi di gioco della sua squadra. Ha sottolineato la necessità di affrontare la partita con “leggerezza”, data la situazione in cui la Cremonese ha “poco da perdere”. In un'ottica di rafforzamento del gruppo e della concentrazione, Giampaolo ha introdotto una novità significativa nella gestione quotidiana dello spogliatoio: “Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori depositano i cellulari prima degli allenamenti. Compreso il mio”, ha spiegato. L'obiettivo è chiaro: “Alla fine dell’attività li riprendiamo, ma in quel tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero”, favorendo così una comunicazione più autentica e diretta tra i membri del team.

Coesione di squadra e l'impatto dei social

Giampaolo ha approfondito le motivazioni alla base di questa scelta innovativa, esprimendo una critica decisa al ruolo dei social media nel calcio contemporaneo. “I social sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni”, ha affermato con fermezza. L'iniziativa della “cesta dei cellulari” mira proprio a contrastare questi effetti negativi, con l'obiettivo primario di “costruire coesione” all'interno del gruppo. Per cementare ulteriormente il legame tra i giocatori e promuovere un ambiente unito, la squadra si è anche ritrovata a cena, un momento conviviale volto a “aumentare il feeling”. Il tecnico ha voluto rassicurare sull'armonia interna, specificando: “Non ho mai avvertito problemi di spogliatoio: questi ragazzi lavorano tanto e con professionalità”, evidenziando l'impegno e la dedizione dei suoi atleti.

Le aspettative per la sfida

Rivolgendo infine lo sguardo direttamente alla gara, Giampaolo ha espresso una visione chiara e determinata. Nonostante la consapevolezza di affrontare una squadra di altissimo livello come il Napoli, il tecnico vede nella partita un'importante “occasione”. Ha ribadito la volontà della sua squadra di “provare a sfruttarla, con le nostre armi”, sottolineando la necessità di giocare con coraggio e determinazione, pur riconoscendo la forza intrinseca degli avversari.

Dettagli dell'incontro: orario, diretta e arbitri

La partita tra Napoli e Cremonese, valida come anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A, si disputerà ufficialmente venerdì 24 aprile con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Teatro dell'incontro sarà lo stadio Diego Armando Maradona. Per gli appassionati, la diretta esclusiva dell'evento sarà disponibile sulla piattaforma DAZN. La direzione di gara è stata affidata all'arbitro Daniele Doveri, che sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Domenico Fontemurato. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Alberto Ruben Arena, mentre la sala VAR vedrà all'opera Francesco Meraviglia, affiancato da Aleandro Di Paolo in qualità di AVAR.