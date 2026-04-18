L'Italia della ginnastica ritmica ha concluso al settimo posto il concorso generale della penultima tappa della Coppa del Mondo, svoltasi a Baku, in Azerbaijan. Le Farfalle azzurre, attualmente impegnate in una fase di rinnovamento e alternanza tra i gruppi di Chieti e Desio, hanno totalizzato un punteggio complessivo di 48.800 punti. Questo risultato le ha mantenute distanti dal podio, evidenziando un divario significativo rispetto alle prime posizioni.

La performance italiana è stata frutto di 24.000 punti ottenuti nell’esercizio con le cinque palle e di 24.800 punti raccolti nella prova con cerchio e clavette.

Il distacco dalla Russia, che ha conquistato il terzo posto con 52.900 punti, ammonta a oltre quattro lunghezze. La squadra, composta da Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani, ha comunque mostrato segnali di crescita rispetto alle precedenti uscite stagionali.

Nonostante il settimo posto, le ginnaste italiane sono riuscite a chiudere a ridosso della Germania, sesta con 48.850 punti. Tuttavia, il percorso per ritornare ai vertici mondiali si preannuncia ancora lungo e impegnativo, come già evidenziato dal nono posto ottenuto nella prima tappa del circuito a Sofia. L’alternanza tra le due formazioni proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo primario di individuare la composizione più efficace e performante in vista degli imminenti Europei di maggio e dei Mondiali di agosto.

Israele trionfa a Baku, l'Italia supera la Bulgaria

La competizione di Baku ha visto il trionfo di Israele, che ha conquistato la vittoria con un punteggio totale di 54.300 punti, frutto di 26.700 punti con le palle e 27.600 punti nell’esercizio misto. Sul podio sono salite anche la Spagna, classificatasi al secondo posto con 54.050 punti, e la Russia, che ha ottenuto il bronzo con i suoi 52.900 punti. A seguire, l’Ungheria si è piazzata quarta con 51.700 punti, mentre il Brasile ha chiuso al quinto posto con 51.500 punti.

L'Italia, pur non raggiungendo il podio, ha saputo precedere nazioni quotate come la Bulgaria, che ha terminato all'ottavo posto con 48.550 punti, e la Bielorussia, decima con 46.950 punti.

La tappa azera della Coppa del Mondo ha confermato l'elevato livello del panorama internazionale, con la partecipazione di rappresentanti da oltre quaranta nazioni. Tra queste, figuravano squadre di spicco provenienti da Paesi come Brasile, Germania, Giappone, Stati Uniti e Turchia, oltre alle padrone di casa dell’Azerbaijan, a testimonianza della portata globale dell'evento.

Bilancio e prospettive per la ginnastica ritmica italiana

Il torneo, articolato su tre intense giornate, ha offerto alle ginnaste l'opportunità di contendersi le medaglie sia nelle prove individuali sia nel concorso generale. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla precisione tecnica e alla qualità dell’esecuzione, elementi che sono stati premiati con l'assegnazione del prestigioso AGF Trophy.

La Coppa del Mondo di Baku si è rivelata una tappa cruciale per la definizione delle gerarchie internazionali e per la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti continentali e mondiali.

Per l'Italia, il settimo posto ottenuto in questa competizione rafforza la consapevolezza della necessità di proseguire con determinazione il lavoro di costruzione e di affinamento degli esercizi. L'obiettivo primario rimane quello di ridurre progressivamente il divario dalle squadre di vertice e di ritornare pienamente competitiva ai massimi livelli della ginnastica ritmica internazionale. La qualità delle esibizioni e la presenza di numerose nazioni hanno reso questa tappa particolarmente significativa per la stagione, fornendo alle atlete un prezioso banco di prova per misurare i progressi compiuti e confrontarsi con le principali rivali globali.