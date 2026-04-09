Giorgio Lamberti, figura iconica del nuoto italiano, ha condiviso la sua straordinaria storia, un percorso costellato di trionfi sportivi e prove personali significative. In una recente intervista, il campione ha ripercorso le tappe salienti della sua vita e della sua eccezionale carriera: dalla storica impresa del record mondiale stabilito nel 1989, al ritiro precoce dalle competizioni a soli 24 anni, fino alla più recente e inaspettata “vasca più dura”, la personale battaglia contro il Covid.

L'apice della carriera: record mondiale e ori europei

Il 15 agosto 1989, il nome di Lamberti si iscrisse indelebilmente nella storia del nuoto mondiale. Durante i Campionati Europei di Bonn, l'atleta azzurro stabilì un memorabile record mondiale nei 200 stile libero, fermando il cronometro su un incredibile 1’46"69. Questo primato non fu solo un successo personale, ma rappresentò un'impresa storica per il nuoto italiano, rimanendo imbattuto per un decennio intero. La sua performance a Bonn fu ulteriormente impreziosita dalla conquista di altre due medaglie d'oro: una nei 100 stile libero e l'altra nella prestigiosa staffetta 4×200 stile libero. Lamberti fu il primo nuotatore italiano di sesso maschile a vincere un oro mondiale e a stabilire un record mondiale, collezionando ben tre record mondiali tra vasca corta e lunga tra il 1988 e il 1989, consolidando così il suo status di pioniere e innovatore nel panorama natatorio nazionale.

Il ritiro inatteso e il nuovo percorso

Nonostante avesse ancora molto da offrire al mondo del nuoto, Giorgio Lamberti prese la difficile decisione di ritirarsi dalle competizioni agonistiche nel 1993, all'età di soli 24 anni. Questa scelta, seppur sorprendente per molti, segnò la fine di una fase intensa e gloriosa della sua vita sportiva. Tuttavia, il suo legame con il nuoto non si interruppe. Dopo il ritiro precoce, Lamberti ha continuato a dedicare le sue energie al mondo che lo aveva reso celebre, assumendo diversi ruoli e svolgendo numerose attività per conto della Federazione Italiana Nuoto. Il suo impegno si è tradotto in un contributo continuo allo sviluppo e alla promozione della disciplina, anche attraverso ruoli dirigenziali, dimostrando una dedizione che va oltre la performance in vasca.

La "vasca più dura": la sfida personale contro il Covid

In un frangente particolarmente delicato della sua esistenza, Giorgio Lamberti ha affrontato una prova ben più ardua di qualsiasi gara o allenamento. Ha descritto la sua lotta contro il Covid come “la mia vasca più dura”, un'espressione carica di significato che sottolinea la profondità e la difficoltà di questa esperienza personale. Questa potente metafora evidenzia come la battaglia per la salute sia stata la sfida più impegnativa mai affrontata, un confronto radicalmente diverso dalle competizioni sportive che lo avevano visto protagonista. La sua testimonianza offre uno spaccato intimo sulla resilienza e sulla capacità di affrontare le avversità della vita con la stessa determinazione mostrata in piscina.