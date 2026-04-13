Giorgio Lamberti, uno dei nomi più importanti del nuoto italiano, ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, rivelando le ragioni del suo precoce ritiro a soli ventiquattro anni. Primo italiano a stabilire un record del mondo nel 1989 e a conquistare un oro mondiale nel 1991, Lamberti ha raccontato un percorso di successi e sfide personali.

Il ricordo più vivido resta il record mondiale nei 200 stile libero agli Europei del 1989. Lamberti ha descritto le emozioni di quel momento come ancora vive. Quell'anno fu una rivincita dopo la delusione di Seoul 1988, un periodo difficile per Maturità e un problema alla spalla.

L'obiettivo della gara, con lo svedese Anders Holmetz, era la vittoria. "Fu una gara tattica... Al tocco della piastra, guardai il tempo ed esplose l’emozione", ha raccontato.

Delusioni e rinascita dopo Seoul 1988

La delusione delle Olimpiadi di Seoul 1988 fu difficile, aggravata dagli impegni scolastici. Lamberti ha sempre dato priorità allo studio. Fondamentale fu il rapporto con l'allenatore Alberto Castagnetti, elogiato per la sua visione innovativa e le metodologie che portarono successi. Castagnetti era molto emotivo, tanto che Lamberti stesso doveva spesso dargli conforto.

Il ritiro precoce e le sfide per la salute

Il ritiro a soli ventiquattro anni fu una scelta meditata. La sua condizione fisica, con dolore alla spalla irrisolvibile e pressione minima costantemente alta, lo portarono a questa decisione.

"Non avevo lo stimolo per essere uno dei tanti. O raggiungevo il massimo livello o altrimenti era giusto chiudere", ha spiegato, desiderando lasciare un ricordo positivo. Nonostante la serenità, Lamberti ha espresso il dispiacere di non aver potuto dare il massimo. Ha rivelato una patologia non diagnosticata all'epoca, che negli anni successivi richiese un'operazione cardiaca a 34 anni e un intervento all'occhio sinistro per aneurisma cerebrale.

Famiglia e l'eredità del nuoto

Lamberti ha condiviso aspetti della sua vita familiare, raccontando il percorso sportivo dei suoi tre figli, anch'essi nuotatori, e il sostegno della moglie Tanya Vannini, ex campionessa. Ha evidenziato come il nuoto, pur individuale, offra "momenti di squadra e di condivisione".

Oltre alla carriera agonistica, Lamberti ha contribuito al nuoto italiano anche in ruoli dirigenziali. Ha descritto la sua battaglia contro il Covid come "la mia vasca più dura", metafora che sottolinea la profondità e la difficoltà di questa esperienza. La sua testimonianza è un esempio di resilienza e determinazione, nello sport e nella vita.