La giornata di giovedì 9 aprile si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di sport, con un palinsesto che spazia dal tennis di alto livello alla pallanuoto internazionale, dal volley di Superlega al ciclismo, fino al grande calcio europeo. Sarà possibile seguire gli eventi sia in diretta televisiva che in streaming, garantendo una copertura completa per ogni disciplina.

Il Settebello in campo per la World Cup di pallanuoto

Ad Alessandropoli, in Grecia, prende il via la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile.

L'Italia, con il suo Settebello, inaugurerà il proprio percorso nel Gruppo C affrontando i padroni di casa ellenici in un match che si prospetta cruciale. Un appuntamento da non perdere per sostenere la nazionale azzurra.

Tennis: Sinner protagonista a Montecarlo, via agli ottavi a Linz

Grande attesa per l'ATP Masters 1000 di Montecarlo, dove il programma sul Court Rainier III si aprirà alle ore 11.00 con la sfida tra Zizou Bergs e Alexander Zverev. Subito dopo, sarà il turno dell'azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, che affronterà il ceco Tomas Machac in un incontro valido per gli ottavi di finale. A seguire, dopo un adeguato riposo, la coppia italiana Berrettini/Vavassori scenderà in campo contro Heliovaara/Patten per il doppio.

Contemporaneamente, gli appassionati di tennis femminile potranno seguire gli ottavi di finale del torneo WTA 500 di Linz, con match che promettono spettacolo e colpi di scena.

Un giovedì di sport tra ciclismo, pallamano e basket

La giornata sportiva si arricchisce fin dalle prime ore del mattino, con diversi eventi internazionali. Alle ore 9.00, spazio al badminton con gli Europei, al tiro a segno per la Coppa del Mondo di Granada e al pentathlon moderno con le qualificazioni maschili della Coppa del Mondo de Il Cairo. Nel pomeriggio, la pallanuoto prosegue con Serbia-Stati Uniti alle 12.30 e Croazia-Paesi Bassi alle 14.30, prima del già citato match dell'Italia. Gli amanti del ciclismo potranno seguire la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi a partire dalle 13.15.

La pallamano femminile vedrà l'Italia affrontare i Paesi Bassi alle 18.00. In serata, il volley di Superlega propone gara 2 delle semifinali tra Piacenza e Perugia alle 20.30, mentre il basket di Eurolega vedrà Milano sfidare il Bayern, sempre alle 20.30.

Il grande calcio europeo: Europa League e Conference League

Il calcio europeo sarà protagonista con un'intensa programmazione tra Europa League e Conference League. Nel pomeriggio, sono previsti alcuni incontri: alle ore 12.45, in Conference League, si sfideranno Rayo Vallecano e AEK Athens. Alle ore 15.00, per l'Europa League, scenderanno in campo Freiburg contro Celta de Vigo, Porto contro Nottingham Forest e Bologna contro Aston Villa. La serata calcistica si accenderà ulteriormente con altri match.

Alle 18.45, in Conference League, è in programma Rayo Vallecano contro AEK Atene. Infine, alle 21.00, gli appassionati potranno seguire la Diretta Gol Europa e Conference League, oltre a specifici incontri come Bologna-Aston Villa, Crystal Palace-Fiorentina (Conference League), Porto-Nottingham Forest e Friburgo-Celta.