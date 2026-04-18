Antonio Giovinazzi ha conquistato la sua prima pole position stagionale nel FIA World Endurance Championship, dominando la sessione di qualifiche sul circuito di Imola. Il pilota italiano, al volante della Ferrari n. 51, è riuscito a superare negli ultimi istanti cruciali la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa e la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco, assicurandosi la partenza al palo per un margine esiguo di soli 11 millesimi di secondo.

La battaglia per la pole si è risolta alla bandiera a scacchi, con Giovinazzi che ha saputo neutralizzare l'attacco della Toyota, confermando le aspettative sulla competitività della casa giapponese.

"Non c’è un settore in cui mi sentissi meglio rispetto agli altri. Sapevamo che Toyota poteva essere veloce e sicuramente domani sarà competitiva. Oggi anche loro avrebbero potuto essere in Hyperpole, sono stati forti sia con le medie che con le morbide, ma li conosciamo e sono sempre stati competitivi pure negli anni scorsi. L’obiettivo principale è portare a casa il risultato migliore per la squadra, dobbiamo cercare di andare davanti con entrambe le vetture e poi si vedrà", ha dichiarato Giovinazzi ai media presenti in pista, sottolineando la consapevolezza del team riguardo alla forza degli avversari.

Ferrari e Toyota: protagonisti in Hyperpole

La sessione di Hyperpole ha offerto una lotta serrata tra Ferrari e Toyota, con la scuderia di Maranello che ha ribadito la propria forza dopo la vittoria dell'anno precedente, scattando anch'essa dalla prima posizione.

Le Ferrari n. 51 e n. 50 si posizionano tra i primi tre, garantendo una partenza d'eccellenza per la casa italiana. La Ferrari n. 83 AF Corse, guidata da Robert Kubica, ha ottenuto un rispettabile ottavo posto, riuscendo a precedere le due BMW M Hybrid V8 schierate dal team WRT. I nuovi prototipi TR010 Hybrid di Toyota hanno dimostrato di essere un avversario temibile, confermando le impressioni raccolte dagli uomini Ferrari durante la settimana di preparazione.

Il momento decisivo della qualifica è arrivato negli ultimi minuti, con Giovinazzi che ha riportato la Ferrari n. 51 in testa proprio allo scadere del tempo. Subito dopo, Fuoco con la Ferrari n. 50 e Hirakawa con la Toyota n. 8 hanno tentato di rispondere, ma senza riuscire a superare il tempo del poleman.

La minima differenza di pochi millesimi tra i primi tre evidenzia l'elevato livello di competitività tra i team di punta del campionato.

La griglia di partenza e le attese per la gara

La griglia di partenza delle 6 Ore di Imola vedrà la Ferrari n. 51 scattare dalla pole position, affiancata dalla Toyota n. 8 e seguita dalla Ferrari n. 50. La Peugeot, con il 9X8 pilotato da Jakobsen, si è assicurata la seconda fila, mentre Cadillac e Alpine completano le posizioni di vertice. La Ferrari n. 83, guidata da Kubica, partirà poco più indietro, e le due BMW chiudono la top ten. La sessione di qualifica ha messo in luce distacchi minimi tra i protagonisti, con i primi dieci equipaggi racchiusi in appena sei decimi di secondo, preannunciando una gara estremamente combattuta.

Al di fuori della top ten si sono piazzati i nuovi Genesis, con la vettura n. 19 di Dani Juncadella in sedicesima posizione, e gli Aston Martin, insieme ad altre vetture di Peugeot, Alpine e Cadillac. Le aspettative per la gara sono elevate, con Ferrari e Toyota pronte a contendersi la vittoria in una delle tappe più attese e significative del calendario WEC, promettendo uno spettacolo avvincente per gli appassionati.