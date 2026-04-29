È stato svelato nella suggestiva cornice della sala della Protomoteca del Campidoglio l'arrivo a Roma del Giro d’Italia 2026, un evento che celebrerà gli ottant’anni della Repubblica Italiana. La tappa conclusiva si preannuncia spettacolare e sarà articolata in due momenti distinti: una partenza dall’Eur che condurrà i ciclisti fino al litorale di Ostia, seguita da un emozionante ritorno nel cuore della Capitale. Qui, un circuito finale vedrà gli atleti percorrere otto giri da 9,5 chilometri ciascuno, culminando con l'arrivo al leggendario Circo Massimo.

Per l'occasione, è stata presentata anche la Maglia Rosa, che recherà all’interno del colletto un’inserzione speciale: la frase “Lo sport che unisce, l’Italia che ispira”, accompagnata dalla dicitura “1946-2026 – 80 anni – Repubblica Italiana”. La Regione Friuli Venezia Giulia sarà lo sponsor ufficiale della prestigiosa Maglia.

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato l'importanza strategica di questa partnership, affermando: “Legare il nostro marchio significa posizionare la Regione su uno dei palcoscenici più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale. Il Giro è molto più di una competizione sportiva: è un racconto globale capace di valorizzare territori, identità e comunità”.

Un Giro tra tradizione, innovazione e impatto globale

Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, ha sottolineato il respiro internazionale della manifestazione: “Il Giro d’Italia che arriva a Roma in questa cornice fantastica è qualcosa di spettacolare e di bello. Lo abbiamo voluto fortemente. Sarà un Giro speciale il prossimo, partiamo dalla Bulgaria perché c’è grande voglia di questo evento anche all’estero. Abbiamo una tale visibilità nel mondo che ovviamente un Paese che ospita una parte del Giro ha una ricaduta economica e non solo incredibile. Il Giro – ancora una volta – sarà una grande festa e una grande gioia”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rimarcato come l'arrivo nella Capitale sia ormai divenuto una vera e propria tradizione: “Siamo al quarto arrivo consecutivo del Giro a Roma, ormai si deve parlare di tradizione non più di sperimentazione.

Ogni anno l’arrivo a Roma è sempre più bello, il percorso sarà ancora una volta meraviglioso e unirà ciò che rende questa città famosa nel mondo. Tanti quartieri, il mare... Il Giro ci aiuta a far conoscere Roma ancora di più e ci rende protagonisti di un romanzo nazionalpopolare”. Gualtieri ha inoltre aggiunto un messaggio legato alla sostenibilità e allo sport: “Siamo affezionati al Giro non solo per i numeri e l’impatto sociale ed economico che ha, perché stiamo invogliando i romani a usare meno le auto e di più le bici. Il ciclismo manda un messaggio di sport agonistico e uno che ci piace molto: quello di vivere le strade di Roma”.

Il percorso e i protagonisti dell'edizione 2026

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia si svolgerà dall’8 al 31 maggio, con una partenza inedita dalla Bulgaria e l'arrivo finale a Roma.

Il percorso complessivo si estenderà per quasi 3.500 chilometri, distribuiti su ventuno tappe. Una sola sarà la cronometro individuale, lunga 40,2 chilometri, e sarà la suggestiva “Tappa Bartali” in Toscana. Il tracciato prevede otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna, a cui si aggiungeranno sette arrivi in salita che promettono grande spettacolo. A difendere il titolo di campione sarà Simon Yates, vincitore dell’edizione precedente. La partenza dall’estero, la sedicesima nella storia della corsa, vedrà la Bulgaria protagonista delle prime tre tappe. L’ultima tappa, in linea con la tradizione recente, si concluderà nella Capitale, confermando il forte legame tra Roma e la prestigiosa manifestazione ciclistica.