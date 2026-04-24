Il Giro d’Italia 2026 si annuncia come un’edizione dal respiro internazionale e dal percorso avvincente, con una partenza storica dalla Bulgaria. La Corsa Rosa prenderà il via l’8 maggio con le prime tre tappe interamente nel Paese balcanico. Successivamente, la carovana si sposterà in Italia, risalendo lo Stivale da Sud a Nord, per concludere il 31 maggio nella capitale, Roma. Il tracciato, su ventuno tappe, attraverserà diciassette delle venti regioni italiane; Sicilia, Sardegna e Umbria escluse per ragioni logistiche legate alla partenza estera.

L’ingresso in Italia avverrà con la quarta tappa in Calabria, seguita dalla quinta che toccherà Calabria e Basilicata. La Campania sarà protagonista della sesta giornata, mentre la settima tappa vedrà coinvolte Lazio, Campania, Molise e Abruzzo. L’ottava frazione toccherà Abruzzo e Marche, e la nona sarà interamente in Emilia-Romagna. La decima tappa, una cronometro individuale di 40,2 chilometri, si snoderà in Toscana. L’undicesima frazione dalla Toscana arriverà in Liguria, seguita da due tappe in Piemonte e dal passaggio in Valle d’Aosta e Lombardia nel penultimo weekend. L’ultima settimana inizierà in Svizzera, per poi proseguire in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, prima della ventesima tappa in Friuli-Venezia Giulia e il gran finale a Roma.

Il percorso dettagliato: tappe e province

Dopo le tappe bulgare, la quarta frazione toccherà le province calabresi di Catanzaro e Cosenza. La quinta attraverserà Cosenza, Potenza e Matera. La sesta giornata impegnerà i corridori tra Salerno e Napoli. La settima tappa interesserà Latina, Frosinone, Caserta, Isernia, L’Aquila, Chieti e Pescara. L’ottava frazione coinvolgerà Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno e Fermo. La nona si svolgerà tra Ravenna e Bologna, mentre la decima, la cronometro toscana, interesserà Lucca e Massa Carrara. L’undicesima frazione, con partenza da Porcari, arriverà a Chiavari, attraversando La Spezia e Genova. Le tappe piemontesi toccheranno Imperia, Savona, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e Verbania.

La quattordicesima tappa sarà interamente valdostana, con arrivo a Pila. La Lombardia sarà protagonista della quindicesima frazione tra Pavia e Milano. Dopo la tappa in Svizzera (Bellinzona‑Carì), la corsa tornerà in Italia, attraversando Milano, Bergamo, Brescia, Trento, Vicenza, Belluno e Treviso. La diciannovesima tappa sarà tra Feltre e Alleghe, la ventesima tra Gemona del Friuli e Piancavallo, e la ventunesima chiuderà il Giro con un circuito a Roma.

Caratteristiche tecniche e tappe decisive

Il tracciato del Giro d’Italia 2026 si estende per circa 3.460 chilometri, presentando un dislivello complessivo di 49.150 metri. Il percorso include sette arrivi in salita, tutti posizionati oltre i 2.000 metri di altitudine.

Oltre alla cronometro individuale in Toscana, sono previste otto tappe pianeggianti, ideali per i velocisti, e sette tappe di media montagna, che offriranno opportunità agli attaccanti. Un momento cruciale sarà la diciannovesima tappa, definita la "Queen stage", caratterizzata da cinque salite, tra cui l’iconico Passo Giau (Cima Coppi), prima dell’arrivo in quota ai Piani di Pezzè. L’ultima tappa a Roma si concluderà con un suggestivo circuito cittadino e una volata finale tra i monumenti storici della capitale.