La 65ª edizione del Giro dei Paesi Baschi 2026 è iniziata oggi con una cronometro individuale a Bilbao. La prova, inaugurale della corsa iberica, si è snodata su circa 13,8 chilometri, mettendo subito alla prova gli specialisti. Il tracciato, con partenza e arrivo nella città basca, ha incluso la salita di Santo Domingo (2,4 km al 7% medio), una discesa tecnica e un tratto finale in salita di 470 metri, con pendenza media del 9,2% e picchi fino al 19%.

Tra i favoriti spiccavano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), reduce da cinque vittorie consecutive e in forma eccezionale, e il veterano Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), esperto cronoman con 19 successi, incluso il prologo dell’Itzulia 2024.

Rientro atteso per Juan Ayuso (Lidl Trek) dopo la caduta alla Parigi-Nizza; nonostante le incertezze sulla condizione, il suo talento è sempre temibile. Curiosità per Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), secondo alla Strade Bianche, che cercava conferme nelle cronometro. Tra gli outsider figuravano Cian Uijtdebroeks (Movistar), Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates – XRG), Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), Ethan Hayter (Soudal Quick‑Step) e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

I primi verdetti dalla cronometro

La cronometro è partita alle 14:30, con Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) primo al via. I primi rilevamenti hanno visto Filippo Fiorelli in testa al secondo intermedio (7’59”), mentre Iker Mintegi ha segnato 5’55” al primo intermedio, superando Fiorelli di un secondo.

L'atteso Primož Roglič, partito alle 14:46, ha subito imposto il suo ritmo, registrando 5’48” al primo intermedio e 7’41” al secondo, prendendo la leadership provvisoria. Il suo tempo al primo intermedio è stato poi migliorato da Tobias Halland Johannessen (5’47”). Al traguardo, Ion Izagirre ha stabilito il miglior tempo provvisorio, fermando il cronometro a 18’10”.

La corsa e la copertura televisiva

Il Giro dei Paesi Baschi 2026 si sviluppa su sei tappe, per un totale di 810,1 chilometri da Bilbao a Bergara. La cronometro inaugurale, pur non decisiva per la classifica generale, ha offerto le prime importanti indicazioni sui rapporti di forza tra i big. La tappa odierna, lunga 13,9 chilometri, non è stata trasmessa in diretta tv, ma è stata disponibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max, oltre agli aggiornamenti testuali live.