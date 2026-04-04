Il Giro delle Fiandre 2026, giunto alla sua centodecima edizione, si prepara a infiammare gli appassionati di ciclismo. La prestigiosa classica belga, una delle Monumento più attese della stagione, si disputerà domenica 5 aprile, in una Pasqua che si preannuncia ricca di emozioni. Il percorso, noto per la sua estrema difficoltà, manterrà le sue caratteristiche iconiche: sedici impegnativi muri e sei estenuanti tratti in pavé metteranno a dura prova i corridori, prima del tradizionale e attesissimo arrivo nella città di Oudenaarde. Questa competizione, celebre per il suo fascino ineguagliabile e per le sfide che propone, promette ancora una volta uno spettacolo indimenticabile per tutti gli amanti delle due ruote.

I protagonisti e le sfide attese

L'annuncio della partecipazione di Remco Evenepoel ha ulteriormente elevato il livello di un parterre già stellare, accendendo l'attesa per la "Ronde van Vlaanderen". Tra i grandi favoriti, Tadej Pogacar, fresco vincitore della Milano-Sanremo, cercherà di conquistare una storica doppietta, un'impresa che gli è già riuscita nelle edizioni del 2023 e del 2025. Il suo principale contendente sarà, come sempre, Mathieu Van der Poel, atteso in grande forma e pronto a dare battaglia sui leggendari muri fiamminghi. La loro rivalità promette scintille e momenti di ciclismo epico, rendendo la corsa un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo.

Gli italiani in gara: i nomi e le squadre

Per quanto riguarda la rappresentanza italiana, si registra un'assenza di spicco: quella di Filippo Ganna.

Il corridore, reduce da una sorprendente vittoria nell'Attraverso le Fiandre (Dwars door Vlaanderen), ha scelto di non prendere parte alla "Ronde" per focalizzare la sua preparazione sull'obiettivo principale della stagione delle classiche del Nord: la prestigiosa Parigi-Roubaix. Nonostante l'assenza di Ganna, la pattuglia azzurra sarà comunque nutrita. In attesa delle ufficialità definitive, sono nove i ciclisti italiani che cercheranno di lasciare il segno in questa edizione. Ecco l'elenco dei partecipanti, suddivisi per squadra:

BAHRAIN VICTORIOUS: Alessandro Borgo

Alessandro Borgo MOVISTAR TEAM: Lorenzo Milesi

Lorenzo Milesi TEAM VISMA LEASE A BIKE: Edoardo Affini

Edoardo Affini XDS ASTANA TEAM: Alberto Bettiol, Davide Ballerini, Alessandro Romele

Alberto Bettiol, Davide Ballerini, Alessandro Romele COFIDIS: Edoardo Zamperini

Edoardo Zamperini TUDOR PRO CYCLING: Matteo Trentin, Luca Mozzato

Questi atleti sono pronti a dare il massimo per onorare la maglia azzurra e cercare di lasciare il segno in una delle corse più affascinanti e impegnative del calendario ciclistico internazionale.

Il trionfo di Ganna all'Attraverso le Fiandre

La decisione di Filippo Ganna di concentrarsi sulla Parigi-Roubaix arriva dopo una performance eccezionale alla Dwars door Vlaanderen, conosciuta in italiano come l'«Attraverso le Fiandre». In quella corsa, Ganna ha dimostrato una condizione fisica e mentale straordinaria, conquistando la vittoria con una rimonta spettacolare. La sua impresa è stata resa ancora più significativa dal fatto che ha dovuto superare ben due problemi meccanici durante la gara: una foratura in un momento cruciale e la rottura del manubrio. Nonostante queste avversità, Ganna è riuscito a rientrare e a imporsi in volata su un avversario del calibro di Wout Van Aert. Questo trionfo ha confermato la sua eccellente condizione e la sua determinazione, elementi fondamentali in vista della "Classica delle pietre", la Parigi-Roubaix, dove sarà uno dei più attesi protagonisti.