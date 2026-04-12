Tadej Pogačar ha scritto una nuova pagina nella storia del ciclismo, conquistando il Giro delle Fiandre 2026. Il campione sloveno ha firmato la sua terza vittoria nella classica fiamminga, dopo i trionfi del 2023 e del 2025, imponendosi con una prestazione di forza e intelligenza tattica che lo ha consacrato tra i grandi specialisti. La corsa, che si è snodata per 278 chilometri da Anversa a Oudenaarde, ha visto Pogačar sferrare l'attacco decisivo sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, a circa 17 chilometri dal traguardo.

Il momento chiave della gara è giunto proprio sul celebre Oude Kwaremont, dove Pogačar ha accelerato in modo perentorio, lasciando indietro i suoi principali avversari, Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel.

Lo sloveno della UAE Team Emirates – XRG ha poi gestito con maestria il vantaggio accumulato, tagliando il traguardo con un margine di 34 secondi su van der Poel, portacolori della Alpecin‑Premier Tech. Il terzo posto è stato conquistato da Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), che ha concluso la sua prima partecipazione al Giro delle Fiandre con un ritardo di 1 minuto e 11 secondi, impressionando positivamente al suo debutto su queste strade.

Ordine d’arrivo e protagonisti

La prestazione di Tadej Pogačar è stata cronometrata in 6 ore, 20 minuti e 7 secondi. Mathieu van der Poel ha tagliato il traguardo con un ritardo di 34 secondi, mentre Remco Evenepoel ha completato il podio, chiudendo la sua prima esperienza sui muri fiamminghi con un distacco di 1 minuto e 11 secondi.

Evenepoel ha dimostrato grande maturità e un notevole adattamento al difficile percorso, mostrando un feeling immediato con il pavé del Nord. L'azione decisiva dello sloveno è stata unanimemente descritta come "magistrale" dagli osservatori, confermando la sua capacità di fare la differenza nei momenti cruciali delle grandi classiche.

La top five della competizione ha visto anche la presenza di Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), che si è classificato al quarto posto, e di Mads Pedersen (Lidl – Trek), che ha completato i primi cinque. Il podio è stato dunque composto da tre grandi interpreti delle corse di un giorno: Pogačar, van der Poel e Evenepoel, a testimonianza dell'altissimo livello e della profondità del campo partenti.

Il trionfo di Pogačar e il futuro delle Classiche

La terza vittoria di Tadej Pogačar al Giro delle Fiandre, la seconda consecutiva, consolida ulteriormente la sua posizione tra i più grandi specialisti delle classiche monumento. Il percorso impegnativo di 278 chilometri, che si è esteso da Anversa a Oudenaarde, ha messo a dura prova i migliori ciclisti del mondo, e il Vecchio Kwaremont si è confermato ancora una volta il punto nevralgico e decisivo della corsa. Il debutto di Remco Evenepoel, caratterizzato da un'immediata affinità con il pavé, lascia presagire che il giovane belga potrà essere un protagonista di spicco anche nelle prossime edizioni.

Il successo di Pogačar ha ribadito la sua straordinaria abilità nel gestire le corse più ardue e nel conquistare la vittoria con azioni spettacolari.

La presenza di van der Poel e Evenepoel sul podio ha enfatizzato la qualità e la competitività dell'evento. Il Giro delle Fiandre 2026 si è concluso con un'altra impresa memorabile di Pogačar, che continua a scrivere pagine importanti nella leggenda della Ronde.