La Domenica di Pasqua vede il Giro delle Fiandre 2026, seconda classica monumento ciclistica, con tredici corridori in fuga e il gruppo a oltre tre minuti. Tra i muri fiamminghi, forza e abilità saranno cruciali.

I tredici battistrada sono Silvan Dillier, Frederik Frison, Jambaljmants Sainbayar, Eric Antonio Fagùndez, Kamil Gradek, Luke Lamperti, Connor Swift, Luca Van Boven, Edoardo Zamperini, Julius Van den Berg, Victor Vercouille, Dries De Pooter e Hartthijs de Vries. Il Belgio è la nazione più rappresentata in fuga (quattro atleti). Frederik Frison ha il miglior risultato al Fiandre (34° nel 2023) tra i fuggitivi, mentre Sainbayar, Fagùndez, Zamperini e de Vries sono all'esordio assoluto.

Situazione corsa: Evenepoel e distacco

Remco Evenepoel ha registrato l’abbandono di Jarrad Drizners. A 220 km dal traguardo, il gruppo è a 3'10" dalla testa, con fuga determinata.

Percorso e favoriti del Fiandre 2026

Il Giro delle Fiandre 2026 copre 278 km (Anversa-Oudenaarde) con sedici muri. Il Koppenberg (a 50 km dall’arrivo) farà una prima scrematura. La sfida si accenderà su Oude Kwaremont e Paterberg.

La corsa ripropone la sfida tra Tadej Pogacar (vincitore ultima edizione e Milano-Sanremo) e Mathieu Van der Poel (tre successi al Fiandre: 2020, 2022, 2024). Attesa per l’esordio di Remco Evenepoel, guastatore con Mads Pedersen. Wout Van Aert è in gara, vicino alla forma migliore. Per l'Italia, Alberto Bettiol, ultimo vincitore (2019).

Orari e TV del Giro delle Fiandre 2026

Il Giro delle Fiandre 2026 è iniziato alle 10:00 (domenica 5 aprile), conclusione alle 17:00 circa. Trasmissione integrale ed esclusiva su Eurosport (Discovery+, HBO Max, Dazn). Non in chiaro.