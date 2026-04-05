Il Giro delle Fiandre 2026, una delle Classiche Monumento più attese della stagione ciclistica, ha preso il via da Anversa con l'arrivo previsto a Oudenaarde. La partenza ufficiale è avvenuta alle ore 10:20, inaugurando un percorso estremamente impegnativo di 278,2 chilometri e oltre 2.000 metri di dislivello. Il tracciato è, come sempre, caratterizzato da numerosi settori in pavé e muri iconici che mettono a dura prova i corridori.

Questa edizione vede protagonisti i grandi nomi del ciclismo mondiale: Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e il debuttante Remco Evenepoel.

La presenza contemporanea di questi atleti, i cosiddetti 'fab four', per la prima volta dal Mondiale 2023, ha generato grande curiosità e attesa tra gli appassionati, promettendo una gara spettacolare.

La corsa si è subito accesa con una fuga composta da Silvan Dillier e altri tredici atleti, che hanno tentato di prendere il largo. Tuttavia, il gruppo dei favoriti non ha tardato a reagire, imprimendo un'accelerazione decisa sul Molenberg, uno dei muri più selettivi del percorso. Questa azione ha permesso ai big di ridurre il distacco dai fuggitivi a soli trenta secondi, quando mancavano ancora ottantadue chilometri al traguardo. In questa fase cruciale, l'italiano Matteo Trentin si è dimostrato in ottima condizione, riuscendo a rimanere con i migliori.

I protagonisti e le sfide del percorso

I 'fab four' – Pogacar, Van der Poel, Evenepoel e Van Aert – hanno confermato la loro eccellente forma, in particolare sui tratti più impegnativi come il Molenberg, dove la loro azione ha spezzato il gruppo e ha di fatto ripreso la fuga di giornata. Il percorso del Giro delle Fiandre è celebre per i suoi muri storici, tra cui l'Oude Kwaremont, l'Eikenberg, il Paterberg, il Koppenberg e il Taaienberg, che si alternano a settori in pavé altrettanto insidiosi come Lippenhovestraat, Paddestraat, Holleweg, Kerkgate, Jagerij e Mariaborrestraat.

L'atmosfera lungo il tracciato è stata quella delle grandi occasioni, con migliaia di persone che hanno affollato la partenza e un pubblico entusiasta che ha accompagnato i corridori lungo tutto il percorso.

Le condizioni meteo hanno aggiunto un ulteriore elemento di sfida, con pioggia alternata a schiarite che ha reso i tratti in pavé ancora più scivolosi e imprevedibili.

Storia e successi italiani al Giro delle Fiandre

Il Giro delle Fiandre, essendo una delle cinque Classiche Monumento del ciclismo, vanta una ricca tradizione e un prestigioso albo d'oro. La storia della corsa è costellata anche di importanti successi italiani, con campioni del calibro di Zandegù, Argentin, Bugno, Bartoli, Bortolami, Tafi, Ballan e Bettiol, quest'ultimo vincitore nel 2019, l'ultimo successo tricolore fino ad oggi. Ogni edizione rappresenta una sfida unica, dove i corridori devono confrontarsi con un tracciato duro e imprevedibile, che spesso regala colpi di scena.

La presenza di Trentin tra i migliori e la competitività dei grandi favoriti rendono questa edizione particolarmente avvincente. La lotta per la vittoria finale si preannuncia apertissima, con numerosi sviluppi ancora possibili nei chilometri conclusivi verso Oudenaarde, promettendo emozioni fino all'ultimo metro.