Il Giro delle Fiandre 2026 si è concluso senza atleti italiani tra i primi venti classificati, un dato che evidenzia le sfide attuali del ciclismo azzurro nelle grandi classiche. La corsa, vinta in modo dominante dallo sloveno Tadej Pogacar, ha visto il suo momento decisivo sull’ultimo passaggio dell’Oude Kwaremont, dove Pogacar ha staccato l’olandese Mathieu van der Poel a diciannove chilometri dal traguardo di Oudenaarde, confermando il pronostico della vigilia. Il miglior italiano al traguardo è stato Alberto Bettiol (XDS Astana), che ha tagliato il traguardo in ventiquattresima posizione, con un ritardo di 6 minuti e 42 secondi dal fuoriclasse sloveno.

Il trentaduenne toscano detiene ancora il primato di essere l’ultimo italiano a trionfare alla Ronde, un successo conquistato nell’edizione del 2019.

A seguire Bettiol, il secondo italiano a completare la prova è stato Alessandro Borgo (Bahrain-Victorious), un ventunenne veneto che ha chiuso al quarantacinquesimo posto, in un gruppo attardato di 6 minuti e 56 secondi. Per Borgo, alla sua prima stagione nel circuito World Tour, si tratta di un risultato incoraggiante, soprattutto dopo il settantacinquesimo posto ottenuto alla Milano-Sanremo di qualche settimana fa, segnalandosi come un nome nuovo nel panorama ciclistico nazionale. Più indietro si sono classificati Edoardo Zamperini (Cofidis), cinquantacinquesimo a 8 minuti e 9 secondi; Alessandro Romele (XDS Astana), settantunesimo a 9 minuti e 57 secondi; Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team), ottantesimo a 10 minuti e 43 secondi; e Davide Ballerini (XDS Astana), ottantatreesimo a 11 minuti e 33 secondi.

Non hanno invece portato a termine la prova Matteo Trentin, Lorenzo Milesi ed Edoardo Affini.

Il trionfo di Pogacar e la prova degli azzurri

Tadej Pogacar ha pienamente rispettato le aspettative, aggiudicandosi per la terza volta il Giro delle Fiandre. Lo sloveno ha orchestrato un attacco decisivo sull’Oude Kwaremont, lasciando indietro van der Poel e procedendo in solitaria verso la vittoria. Al termine della gara, Pogacar ha commentato: “È stata una gara pazza, molto dura”. Il podio è stato completato da Mathieu van der Poel, giunto secondo, e da Remco Evenepoel, terzo. La prestazione degli italiani, sebbene priva di piazzamenti nelle posizioni di vertice, ha visto Alberto Bettiol emergere come il migliore tra gli azzurri, mentre il giovane Alessandro Borgo ha offerto segnali promettenti, confermando di essere un atleta da tenere d'occhio per il futuro del ciclismo italiano.

Le Classiche Monumento e le prospettive italiane

Il successo di Pogacar al Giro delle Fiandre rappresenta la sua quarta vittoria consecutiva in una Classica Monumento, un percorso iniziato con le affermazioni a Strade Bianche e alla Milano-Sanremo. L’obiettivo di vincere tutte e tre le Monumento nella stessa stagione è un’impresa storica che solo pochi grandi campioni del ciclismo sono riusciti a realizzare. Per il movimento ciclistico italiano, la corsa ha evidenziato la necessità di individuare e sviluppare nuovi talenti capaci di competere ai massimi livelli nelle grandi classiche internazionali. In questo contesto, Alessandro Borgo, alla sua prima esperienza in una competizione di tale calibro, ha mostrato buone potenzialità, mentre Alberto Bettiol continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il ciclismo tricolore.