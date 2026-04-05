Al Giro delle Fiandre 2026, tredici corridori sono attualmente al comando della corsa, mantenendo un vantaggio di oltre cinque minuti sul gruppo principale. La competizione, partita da Anversa e diretta verso Oudenaarde, si snoda su un percorso impegnativo di 278,6 chilometri, caratterizzato da numerosi tratti in pavé e dai celebri muri fiamminghi. Tra i fuggitivi figurano Silvan Dillier, Frederik Frison, Jambaljamts Sainbayar, Eric Antonio Fagùndez, Kamil Gradek, Luke Lamperti, Connor Swift, Luca Van Boven, Edoardo Zamperini, Julius Van den Berg, Victor Vercouille, Dries De Pooter e Hartthijs de Vries, che hanno accumulato un margine di circa 5 minuti e 10 secondi.

Il gruppo degli inseguitori è trainato con determinazione dalle squadre UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike e Red Bull, impegnate a ridurre il distacco. La corsa è entrata nel vivo con l'affrontare i primi muri, tra cui Lippenhovestraat e Paddestraat, dove si sono già registrate significative accelerazioni e alcune cadute. Un passaggio a livello ha temporaneamente separato gli inseguitori, ma la situazione si è rapidamente ricompattata, mantenendo un ritmo elevato con una velocità media di 45,3 km/h dopo due ore di corsa.

I Momenti Chiave del Percorso

Il percorso prevede passaggi cruciali su Oude Kwaremont, Eikenberg, Holleweg, Kerkgate, Jagerij, Wolvenberg, Molenberg e Marlboroughstraat. I tratti più decisivi si concentreranno negli ultimi cento chilometri, quando i corridori dovranno affrontare nuovamente il celebre Oude Kwaremont e il Paterberg, seguiti da Koppenberg, Taaienberg e Oude Kruisberg/Hotond.

Questi muri, in particolare i passaggi successivi sull'Oude Kwaremont e sul Paterberg, saranno determinanti per le sorti della corsa.

I Protagonisti e le Loro Ambizioni

Questa edizione del Fiandre vede la presenza dei cosiddetti “fab four” del ciclismo: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel e Wout Van Aert, riuniti per la prima volta dal Mondiale del 2023. Pogacar ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione di Evenepoel. Dal canto suo, Van der Poel punta a diventare il primo corridore a vincere per quattro volte il Giro delle Fiandre, pur essendo consapevole della forte concorrenza che lo attende.

Dettagli e Curiosità dalla Corsa

L'atmosfera lungo il percorso è resa ancora più vibrante dalla presenza di un pubblico numeroso e colorato, che anima i tratti più iconici della corsa.

Tra le curiosità emerse, si segnala il ritiro dell'australiano Jarrad Drizners della Red Bull-Bora-Hansgrohe, una perdita importante per Evenepoel. Problemi di rifornimento sono stati riscontrati dalla Burgos Burpellet, mentre Mads Pedersen, reduce da un infortunio, è stato immortalato durante il passaggio sul pavé. La gara femminile del Fiandre è partita in contemporanea, aggiungendo ulteriore interesse a una giornata già ricca di emozioni. I prossimi passaggi su Oude Kwaremont e Paterberg saranno decisivi per l'esito finale della corsa, con i favoriti pronti a sferrare l'attacco decisivo.