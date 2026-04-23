Warner Bros. Discovery Sports Europe rinnova fino al 2029 i diritti di trasmissione del Giro d’Italia e delle principali corse del ciclismo italiano, consolidando così una partnership che dura da oltre due decenni con RCS Sport. L’accordo prevede la trasmissione in diretta degli eventi organizzati da RCS Sport sui canali Eurosport e in streaming su HBO Max e discovery+, garantendo anche per le prossime edizioni una copertura ampia e di alta qualità.

Tutti i grandi giri solo su Eurosport

La Corsa Rosa, prima grande corsa a tappe dell’anno, si svolgerà dall’8 al 31 maggio prossimi e sarà visibile in oltre 50 mercati europei e negli Stati Uniti.

Oltre al Giro d’Italia, Warner Bros. Discovery trasmetterà anche le altre competizioni di prestigio organizzate da RCS Sport, tra cui UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Giro Next Gen, Gran Piemonte e Giro di Lombardia.

Complessivamente, si tratterà di oltre 1000 gare distribuite su più di 300 giorni di programmazione, un’offerta unica per gli appassionati di ciclismo. L’accordo conferma inoltre l’impegno di Eurosport nel ciclismo UCI World Tour maschile e femminile, proponendo eventi iconici come il Tour de France in diretta integrale e la Vuelta di Spagna con esclusiva italiana. In questo modo, Eurosport si riconferma come riferimento assoluto per il grande ciclismo in Europa, offrendo contenuti di altissimo livello accessibili tramite diverse piattaforme.

Eurosport, la casa del ciclismo

Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha sottolineato l’importanza strategica di questa collaborazione, definendo le competizioni di RCS Sport un asset fondamentale per il panorama sportivo italiano e per la proposta editoriale sul ciclismo della società. Araimo ha evidenziato come l’accordo permetta di portare al pubblico un portfolio ricco di eventi d’eccellenza, valorizzando sia le gare maschili sia quelle femminili. "Questo rinnovo – ha dichiarato – rafforza ulteriormente il posizionamento di Eurosport come destinazione privilegiata per gli appassionati di ciclismo e conferma il valore strategico di questa disciplina nella nostra offerta sportiva".

Con questo accordo pluriennale, Warner Bros. Discovery Sports Europe punta a consolidare la propria leadership nel settore del ciclismo, offrendo ai fan un’esperienza sempre più completa e coinvolgente, accompagnando le imprese dei campioni in uno dei calendari più emozionanti dello sport internazionale.

Il pacchetto di corse RCS Sport