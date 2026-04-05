Il Giro delle Fiandre femminile 2026 si preannuncia come una delle edizioni più combattute e attese. La classica, undicesima prova del calendario UCI Women’s World Tour, si snoderà su 164,1 chilometri con partenza e arrivo a Oudenaarde. Il percorso, caratterizzato da nove muri e undici settori di pavé, promette spettacolo e selezione tra le migliori cicliste.

La fase decisiva della gara sarà concentrata negli ultimi cinquanta chilometri, dove le atlete affronteranno i celebri muri fiamminghi: il Taaienberg, l’Oude Kruisberg, l’Oude Kwaremont e il Paterberg, quest’ultimo a soli tredici chilometri dal traguardo.

Saranno questi passaggi impegnativi a decidere le sorti della ventitreesima edizione.

Le Protagoniste Internazionali e le Strategie di Squadra

Tra le atlete più attese, la belga Lotte Kopecky emerge come la grande favorita. La ciclista della SD Worx-Protime, reduce dal successo alla Classicissima di Primavera e vincitrice delle ultime tre edizioni del Fiandre, punta al quarto trionfo consecutivo. Al suo fianco, Lorena Wiebes, fresca vincitrice della Gand-Wevelgem, rappresenta un’arma tattica fondamentale in caso di arrivo allo sprint.

Non mancano le rivali di spessore. Demi Vollering, seconda nell’ultima Attraverso le Fiandre, e Marlen Reusser, vincitrice della stessa corsa, sono considerate tra le principali antagoniste.

Completano il gruppo delle atlete più accreditate Pauline Ferrand-Prévot e Liane Lippert, entrambe già sul podio nella scorsa edizione.

Le Speranze Italiane e lo Scenario delle Quote

In casa Italia, tutte le attenzioni sono rivolte a Elisa Longo Borghini. La campionessa della UAE Team ADQ, già trionfatrice nel 2015 e nel 2024, cerca il riscatto sulle pietre fiamminghe dopo il forfait alla Sanremo. Per lei sarà cruciale impostare una corsa d’attacco, evitando uno sprint che la vedrebbe sfavorita. Interessante anche Elisa Balsamo, che dovrà resistere sui muri per poi giocarsi le sue carte in volata, ed Eleonora Camilla Gasparrini, eccellente quinta alla recente Gand-Wevelgem.

Le valutazioni dei bookmaker indicano Lotte Kopecky favorita assoluta a quota 2.75, seguita da Demi Vollering a 3.75.

Tra le principali inseguitrici, Elisa Longo Borghini è quotata a 8.00, mentre Lorena Wiebes si attesta a 9.00. A 15.00 troviamo Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot e Puck Pieterse. Outsider a 25.00 includono Elise Chabbey, Katarzyna Niewiadoma, Kimberley Le Court, Liane Lippert e Marlen Reusser.

Il Giro delle Fiandre femminile 2026 promette dunque una sfida di altissimo livello, con le migliori specialiste pronte a contendersi uno dei trofei più prestigiosi del ciclismo internazionale.