Odette Giuffrida si conferma protagonista del judo continentale, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria -52 kg ai Campionati Europei 2026, tenutisi a Tbilisi. L’atleta romana, già due volte medagliata olimpica e campionessa mondiale 2024, ha raggiunto il suo quinto podio europeo dopo una giornata intensa. La sua corsa si è fermata in semifinale contro la kosovara Distria Krasniqi, poi vincitrice del terzo titolo europeo consecutivo.

Al termine della gara, la trentunenne ha espresso sensazioni contrastanti: «Sono dispiaciuta per la semifinale, l’ho mancata per poco.

Ho imparato a godermi tutto e sono felice di essermi ripresa per il bronzo. Era l’unica medaglia che mi mancava».

Le parole della campionessa

Giuffrida ha sottolineato il suo approccio: «Mi piace il sorteggio difficile, combattere contro le più forti; mi sento coraggiosa e felice dell’alto livello della mia categoria. Punto al miglioramento continuo e mi piace mettermi in gioco. Oggi, penso di meritarmi la felicità per questa medaglia».

La spedizione azzurra, tuttavia, ha registrato un rendimento al di sotto delle aspettative. La campionessa mondiale in carica dei -48 kg, Assunta Scutto, è stata eliminata prematuramente; gli altri quattro atleti italiani sono usciti agli ottavi.

Il direttore tecnico Raffaele Toniolo ha riassunto la giornata come «con emozioni alternate».

Ha elogiato il bronzo di Odette, definendola «la nostra capitana» che ha «combattuto molto bene anche nell’incontro dove ha dovuto cedere alla Krasniqi». Riguardo gli altri, Toniolo ha evidenziato «piccoli errori che fanno la differenza a questo livello, sui quali dobbiamo lavorare per migliorare».

Il podio dei -52 kg

La gara della categoria -52 kg si è svolta il 16 aprile 2026 a Tbilisi, in Georgia. Il podio ha visto la vittoria di Distria Krasniqi (Kosovo), al suo terzo oro europeo consecutivo, e l’argento di Amandine Buchard (Francia). Le medaglie di bronzo sono andate a Odette Giuffrida (Italia) e alla spagnola Ariane Toro, a conferma dell’alto livello tecnico.

Questa medaglia rappresenta per Giuffrida un ulteriore traguardo in una carriera già ricca di successi, testimoniando la sua capacità di reagire alle difficoltà e di mantenere un ruolo di spicco nel judo europeo.