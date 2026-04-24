Sulle strade del Tour of the Alps di ciclismo, tradizionale antipasto del Giro d'Italia, sboccia il talento da scalatore e campione da corse a tappe di Giulio Pellizzari. Il marchigiano della RedBull Bora ha conquistato l'ultima tappa di Bolzano e messo il sigillo sulla classifica generale con una prova autorevole che testimonia il suo salto di qualità. Pellizzari ha staccato tutti sulla salita finale di Nobls Montoppio, vincendo la resistenza della coppia Ineos, formata da Bernal e Arensman, che lo incalzava in classifica, per volare a vincere sul traguardo di Bolzano.

¡Victoria de Giulio Pellizzari! El corredor italiano (Red Bull-BORA), se hace con la general, ganando en solitario la quinta y última etapa del Tour de los Alpes 2026. 🤩💪👍 📹 Eurosport pic.twitter.com/gHXzkcGoTe — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) April 24, 2026

Anche Pidcock in fuga

La quinta e conclusiva tappa del Tour of the Alps ha proposto un percorso breve, ma molto impegnativo, con la doppia scalata alla lunga e difficile salita di Nobls Montoppio e poi la picchiata verso l'arrivo di Bolzano. Pellizzari è partito con 4'' da difendere sulla coppia Ineos Bernal - Arensman, ma con tanti altri corridori ancora molto vicini e in piena corsa per il podio.

Nelle fasi iniziali è andata via una fuga da cui sono poi emersi Tom Pidcock e Juan Felipe Rodríguez.

Il gruppo ha però reagito, spinto dalla Jayco e successivamente dalla Ineos, chiarendo la voglia dei big di dare l'assalto alla maglia verde di Pellizzari contando anche sugli abbuoni. Già sulla prima scalata a Nobls Montoppio è avvenuta una decisa selezione, con il gruppo ridotto ad una ventina di unità e già staccati Gaffuri e Pozzovivo. Tutto si è però deciso sul secondo assalto alla salita, dove la fuga è stata annullata e la RedBull ha preso l'iniziativa.

Doppio podio della Ineos

Pellizzari ha corso in maniera molto sicura e autorevole, chiedendo un ultimo sforzo a Aleotti per poi attaccare a tre chilometri dalla vetta. Alla maglia verde hanno risposto sia Bernal che Arensman, ma Pellizzari ha continuato a mettere pressione sugli avversari, che sono stati costretti alla resa.

Pellizzari è salito con un passo forte e regolare, ha preso anche un abbuono importante, mentre i due Ineos hanno avuto qualche alto e basso e sono stati raggiunti da Michael Storer.

Raggiunta la cima con un buon vantaggio di una trentina di secondi, Pellizzari ha rilanciato nel falsopiano e poi gestito senza problemi la velocissima discesa verso Bolzano, dove ha centrato la seconda vittoria personale in questo Tour of the Alps e la prima corsa a tappe della carriera.

A 30'' Bernal ha anticipato Storer e Arensman. A 1'10'' è arrivato un gruppetto comprendente anche O'Connor, mentre Pozzovivo ha perso quasi 5 minuti e Gaffuri 7.

La classifica finale del Tour of the Alps vede il trionfo di Pellizzari con Bernal e Arensman a completare il podio, e quindi Storer e Rondel.