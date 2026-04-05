Oggi si è conclusa l'ultima apparizione di David Goffin al Monte-Carlo Masters, un momento del suo addio al tennis. Il tennista belga, ex top 10 e attualmente numero 179 del ranking ATP, ha affrontato le qualificazioni del Masters di Montecarlo. Con il 2026 annunciato come ultima stagione nel circuito, Goffin si è misurato con lo statunitense Emilio Nava, numero 104 ATP, in una sfida sentita.

L'incontro ha visto Goffin cedere il primo set per 6-3. Tuttavia, il belga ha dimostrato grande tenacia, reagendo nel secondo parziale. Dopo aver recuperato uno svantaggio, è riuscito a imporsi al tie-break per 8-6.

La partita si è protratta al terzo set, anch'esso risolto al tie-break. Goffin ha lottato, annullando una palla match nel decimo game, ma si è arreso sul 7-2.

Questo match ha assunto un valore simbolico. Già annunciato come l'anno del suo ritiro, l'incontro contro Nava è stato il suo "ultimo ballo" sulla terra rossa di Montecarlo. Dagli spalti è scrosciato un lungo applauso, un tributo alla sua carriera. Tra il pubblico, a rendere omaggio, era presente anche il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha voluto testimoniare il proprio rispetto per un avversario affrontato in passato, ricordando la sconfitta subita a Miami nella stagione precedente, un gesto che ha impreziosito il momento.

Un addio che celebra una carriera

La partita odierna ha rappresentato più di una semplice eliminazione. È stata un'occasione per celebrare la carriera di un giocatore che ha mantenuto competitività e rispetto. L'applauso del pubblico e il gesto di Carlos Alcaraz hanno evidenziato il valore umano e sportivo di David Goffin, un atleta che ha onorato il campo fino all'ultimo nel Principato. Il suo percorso di chiusura di carriera, affrontato con dignità e determinazione, ha mantenuto il rispetto di colleghi e appassionati.