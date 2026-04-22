L'Italia si conferma protagonista alla 57ª edizione della Semaine Olympique Française, in corso nelle acque di Hyères. Gli equipaggi azzurri stanno dimostrando grande competitività nelle diverse classi, con diversi atleti che occupano le posizioni di vertice dopo le prime giornate di regate.

Nella classe Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti mantengono saldamente la leadership. Dopo il secondo giorno, il binomio azzurro guida la classifica con nove punti netti, vantando un significativo margine sugli inseguitori. Gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco si trovano al secondo posto con 22 punti, mentre i britannici John Gimson e Anna Burnet sono terzi con 24.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei si attestano al quinto posto con 29 punti.

Eccellenze italiane nelle classi principali

Il Formula Kite maschile vede Riccardo Pianosi in testa alla classifica con otto punti netti, dimostrando una performance eccezionale. Il singaporiano Maximilian Maeder lo segue con 33 punti totali, mentre l'elvetico Gian Stragiotti è terzo con dieci. Tra le donne del Formula Kite, Tiana Laporte occupa l'undicesima posizione con 59 punti, mentre la francese Lauriane Nolot è al comando, precedendo la cinese Si Wang e l'argentina Catalina Turienz.

Nel 470 misto, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini sono in testa con undici punti. Al secondo posto si trovano i britannici Martin Wrigley e Bettine Harris (13), seguiti dagli spagnoli Jordi Xammar Hernandez e Marta Cardona Alcantara (16).

Elena Berta e Giulio Calabrò sono quarti con 18 punti, mentre Emma Maltese e Marcello Miliardi rientrano tra i primi dieci, occupando la 42ª posizione.

Per quanto riguarda il 49er, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni si posizionano al settimo posto con 27 punti. La vetta è occupata dagli statunitensi Andrew Mollerus e Trevor Bornarth (16), seguiti dagli irlandesi Robert Dickson e Sean Waddilove (18) e dai neozelandesi Sam Bacon e Blake Mcglashan (20).

Nel 49erFX, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio sono seconde con 18 punti, a due lunghezze dal binomio cinese Yingqian Wang e Xiaoya Su (16). Le australiane Laura Harding e Annie Wilmot completano il podio provvisorio al terzo posto con 25 punti.

ILCA e iQFoil: Maggetti e Renna in evidenza

Nella classe ILCA6, Chiara Benini Floriani si distingue al secondo posto con 13 punti, subito dietro alla leader olandese Maxime van De Werken-Jonker (12). L'australiana Zoe Thompson è terza con 16 punti, mentre Emma Mattivi è sesta con 23. Tra gli uomini dell'ILCA7, Lorenzo Brando Chiavarini ha recuperato sette posizioni, risalendo al sesto posto con 12 punti. La classifica è guidata da Michael Beckett (3), seguito da Eliot Hanson (5) e Lorenzo Mayer (6).

L'iQFoil maschile vede Nicolò Renna saldamente in testa con 14 punti, precedendo il cinese Jun Bi (16), il francese Louis Pignolet (20) e Federico Alan Pilloni (26). In campo femminile, la cinese Zheng Yan guida con 20 punti, a pari merito con la neozelandese Aimee Bright.

L'israeliana Tomas Steinberg è terza con 22 punti. Marta Maggetti, che in precedenza occupava la seconda posizione, è scesa al quarto posto con 22 punti, mentre Medea Falcioni è settima con 52.

La competizione si avvia verso le fasi decisive con l'inizio delle Gold Fleet, che vedranno impegnati i migliori equipaggi in ogni classe. La squadra italiana si conferma tra le più competitive, pronta a lottare per le medaglie in questa prestigiosa regata internazionale.