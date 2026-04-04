Ion Izagirre è tornato alla vittoria dopo quasi tre anni, trionfando nella 35ª edizione del GP Miguel Indurain, classica spagnola. Il corridore basco della Cofidis, 37enne, ha tagliato il traguardo in solitaria a Estella-Lizarra, superando l’americano Quinn Simmons e il connazionale Markel Beloki. Questa vittoria giunge 996 giorni dopo il suo ultimo successo (Tour de France 2023).

La corsa è iniziata con una fuga di cinque corridori (García Pierna, Fernández, Aznar, Durães, Ferreira) che ha raggiunto un vantaggio di circa cinque minuti, ma è stata controllata dal gruppo.

A 50 km dal traguardo, la fuga è stata riassorbita. Nuovi tentativi sono stati lanciati da Jokin Murguialday e Geoffrey Bouchard.

La fase decisiva e l'attacco vincente

Sull’Alto de Muru, Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Julien Bernard (Lidl-Trek) hanno provato ad allungare, senza successo. A 20 chilometri dall’arrivo, tredici corridori hanno formato un gruppo con un vantaggio di circa venti secondi. La selezione finale è avvenuta sull’ultimo strappo, dove Izagirre ha imposto un ritmo insostenibile, staccando Simmons e Beloki. Lo spagnolo ha poi consolidato il vantaggio in discesa, giungendo in solitaria a Estella-Lizarra.

Quinn Simmons ha conquistato il secondo posto a sei secondi, mentre Markel Beloki ha completato il podio con dieci secondi di ritardo.

Tra gli italiani, si sono distinti Andrea Bagioli (Lidl-Trek), quinto, e Christian Scaroni (Astana), sesto.

Il terzo successo di Izagirre al GP Indurain

Questa è la terza vittoria personale di Ion Izagirre al GP Miguel Indurain, confermando il suo feeling con la corsa navarrese. La gara, lunga 204 chilometri, si è svolta su un percorso impegnativo. Izagirre, alla sua ultima stagione, ha dimostrato grande gestione tattica e doti di scalatore e discesista per imporsi.