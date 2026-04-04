OA Sport offre la diretta live testuale del GP Indurain 2026, la prestigiosa classica spagnola che prende il via e si conclude nella suggestiva località di Estella‑Lizarra. La competizione è scattata puntualmente alle ore 12.00 e, nel vivo dell'azione, il gruppo principale insegue la fuga con un distacco di circa quattro minuti, mentre mancano ancora 130 chilometri al traguardo finale. La cronaca dettagliata, curata da Federico Re Fiorentin, evidenzia fin da subito la presenza di importanti corridori italiani: Antonio Tiberi, Andrea Bagioli e Diego Ulissi sono tra gli atleti su cui si concentrano le maggiori aspettative e l'attenzione degli appassionati.

Il Percorso Impegnativo del GP Indurain 2026

Il GP Miguel Induráin 2026, in programma oggi, sabato 4 aprile, si snoda interamente attorno a Estella‑Lizarra, nella regione della Navarra. Il percorso, lungo circa 204 chilometri, presenta un notevole dislivello complessivo che supera i 3.400 metri. Questa configurazione rende la gara estremamente selettiva, con numerose salite brevi ma ripide che mettono alla prova la resistenza dei ciclisti fin dalle prime battute. Tra le ascese più significative che caratterizzano il tracciato spiccano l’Alto de Eraul, l’Alto de Guirguillano e l’Alto de Lezaun. Un ruolo cruciale sarà giocato, in particolare, dai tre passaggi sull’Alto de Ibarra, un punto chiave che si preannuncia decisivo per le sorti della corsa prima del rientro verso il traguardo finale di Estella‑Lizarra.

I Protagonisti e le Strategie di Gara

La lista dei favoriti per la vittoria finale è ricca di nomi di spicco del panorama ciclistico internazionale. Tra i corridori da tenere d'occhio figurano Christian Scaroni e Diego Ulissi, entrambi in forza al team XDS Astana, affiancati da Antonio Tiberi e Pello Bilbao del Bahrain Victorious. Non mancano altri talenti come Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), George Bennett (NSN Cycling), Ion Izagirre (Cofidis), Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) e Javier Romo (Movistar). Particolare attenzione è rivolta anche all'italiano Andrea Bagioli, che difende i colori della Lidl‑Trek. La combinazione di salite impegnative e la distanza della gara suggeriscono uno scenario tattico aperto, dove attacchi e contropiedi potrebbero susseguirsi fino agli ultimi chilometri.

Giunta alla sua 69ª edizione, questa competizione riveste un ruolo significativo nel calendario internazionale, essendo inserita nel circuito UCI ProSeries 2026 con la categoria 1.Pro. Il GP Indurain è tradizionalmente considerato un appuntamento cruciale e un'importante prova di preparazione in vista delle imminenti classiche delle Ardenne, offrendo un banco di prova ideale per molti specialisti. Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento, la diretta televisiva è garantita su RaiPlay Sport 1 dalle 15:30 alle 18:00. Inoltre, sarà possibile seguire la corsa su Eurosport 2 e in streaming tramite la piattaforma Discovery+ dalle 15:30 alle 17:30, assicurando una copertura completa dell'evento.