Il GP Indurain 2026 si conferma appuntamento di spicco nel calendario ciclistico spagnolo. La classica, alla sua 69esima edizione, si disputa su 204 chilometri, con partenza e arrivo a Estella-Lizarra. Il tracciato, identico a quello precedente, presenta salite.

La corsa inizia con le ascese di Ibarra e Irache, seguite dal primo passaggio sulla linea d'arrivo. La fase decisiva, a 105 chilometri dal traguardo, include Eraul, Muru e un secondo transito su Ibarra. Successivamente, si affrontano Embalse de Alloz, Arradia e Guirguillano, a 65,5 chilometri dalla conclusione.

Il finale prevede Lezaun, un passaggio su Muru e Ibarra, prima del terzo transito. L'ultimo giro, di 28 chilometri, ripropone le stesse difficoltà, con l'ultimo scollinamento su Ibarra a soli 5,5 chilometri dall'arrivo.

Gli italiani e i favoriti

L'Italia schiera una formazione competitiva. Christian Scaroni (XDS Astana Team), con tre vittorie stagionali, è tra i principali candidati grazie alle sue doti sugli strappi finali. Al suo fianco, Diego Ulissi potrebbe essere capitano. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), dopo un inizio promettente e difficoltà alla Tirreno-Adriatico, cerca riscatto. Andrea Bagioli (Lidl Trek), terzo nel 2025, punta a migliorare il suo risultato.

Tra gli avversari più temibili figurano Pello Bilbao, compagno di squadra di Tiberi, e lo svizzero Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), che cerca il ritorno al successo.

Da non sottovalutare Ion Izaguirre (Cofidis), vincitore nel 2023. Altri nomi di spicco: George Bennett, Igor Arrieta e Javier Romo. Il percorso selettivo rende la corsa aperta a diverse soluzioni.

Contesto e previsioni

Il GP Indurain è il principale appuntamento spagnolo di avvicinamento alle classiche delle Ardenne. La partenza è dalla Plaza de los Fueros di Estella-Lizarra, l'arrivo sull'Avenida de la Inmaculada. Il dislivello complessivo supera i 3.400 metri, rendendo la gara adatta a scalatori ed esplosivi. Le previsioni meteo sono ideali, con circa 20 gradi e fondo asciutto, fattori che potrebbero favorire un ritmo elevato e una corsa combattuta.

Tra i favoriti internazionali, l'irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) è considerato l'uomo da battere. Outsider come Alex Aranburu e Marc Soler potrebbero inserirsi nella lotta per il podio. La diretta televisiva è prevista nel pomeriggio su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2 e Discovery+.