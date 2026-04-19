Il Mondiale Superbike 2026 si appresta a vivere la sua giornata conclusiva sul leggendario circuito di Assen, in Olanda. Domenica 19 aprile, i piloti delle derivate di serie saranno protagonisti della Superpole Race e di Gara-2, gli ultimi atti di questa terza tappa stagionale che promette ancora grandi emozioni dopo un sabato ricco di spettacolo.

Protagonista indiscusso di questo weekend è stato finora Nicolò Bulega. Il pilota italiano del team ufficiale Ducati ha proseguito la sua marcia trionfale, conquistando ad Assen l’undicesima vittoria consecutiva in Gara-1.

Un successo che lo avvicina sempre più al record storico di tredici affermazioni di fila, attualmente detenuto da Toprak Razgatlioglu. Bulega ha dovuto lottare strenuamente per avere la meglio sul suo nuovo compagno di squadra, Iker Lecuona, il quale ha cercato il suo primo successo stagionale fino agli ultimi giri. Il podio di Gara-1 è stato interamente a marchio Ducati, con Sam Lowes e Álvaro Bautista che hanno completato un quartetto dominante.

I risultati del sabato e i protagonisti di Assen

La classifica di Gara-1 ha visto Alex Lowes su Bimota piazzarsi in quinta posizione, seguito da Andrea Locatelli e Miguel Oliveira in sella alla BMW. Ottavo posto per Lorenzo Baldassarri, mentre Tarran Mackenzie e Xavi Vierge hanno chiuso la top ten.

Il weekend si è rivelato particolarmente complesso per Danilo Petrucci, che è caduto mentre stava scontando un Long Lap, rimanendo così fuori dalla zona punti. Anche Jonathan Rea, impegnato come tester per Honda, sta attraversando un periodo difficile in questa fase del campionato.

Programmazione TV e streaming della domenica di Superbike

La giornata di domenica ad Assen prevede due appuntamenti chiave per gli appassionati: la Superpole Race, con partenza alle ore 11:10, e Gara-2, in programma per le 15:30. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming tramite le piattaforme SkyGo e NOW.

Per chi preferisce la visione in chiaro, Gara-2 sarà disponibile in diretta su TV8 e TV8.it, mentre la Superpole Race verrà proposta in differita su TV8 a partire dalle 14:40.

Il programma televisivo dettagliato per la domenica 19 aprile include la Superpole Race alle 11:10 in diretta su Sky Sport MotoGP, con differita su TV8 alle 14:40. Gara-2 prenderà il via alle 15:30, con copertura in diretta sia su Sky Sport MotoGP che su TV8. Gli appassionati potranno inoltre usufruire della diretta testuale per seguire in tempo reale gli sviluppi delle due gare principali. Il round di Assen, terzo appuntamento del Mondiale Superbike 2026 e il secondo sul suolo europeo dopo Portimao, conferma il fascino del circuito van Drenthe, riconosciuto come uno dei più storici e iconici della categoria.

Oltre alla classe regina, il weekend olandese ha visto e vedrà impegnate anche le categorie Supersport, Sportbike e WorldWCR. Dopo le rispettive Gara-1 disputate al sabato, la domenica sarà dedicata alle seconde manche di tutte le classi, offrendo un programma completo e variegato per tutti gli amanti delle due ruote. La copertura televisiva per queste gare minori è garantita da Sky Sport MotoGP.