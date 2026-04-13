Il Mondiale motocross 2026 prosegue senza sosta. Dopo il Gran Premio di Sardegna, la carovana si sposta in Italia per il Gran Premio del Trentino, quinta tappa del campionato. Sul tracciato di Pietramurata, questo appuntamento chiave sarà cruciale per le stagioni MXGP e MX2, offrendo le prime indicazioni sulle classifiche generali.

Attualmente, nella classe regina MXGP, il leader della graduatoria è Lucas Coenen, che guida con 192 punti, seguito da Jeffrey Herlings a quota 178. Per quanto riguarda la MX2, il tedesco Simon Laengenfelder mantiene la prima posizione con 205 punti, mentre Sacha Coenen insegue con 181.

Questi numeri evidenziano l’equilibrio e la competitività della stagione 2026.

Programma del GP del Trentino 2026

Il weekend di gare a Pietramurata si aprirà sabato 15 aprile con le qualifiche: alle 16:35 scenderanno in pista i piloti della MX2, seguiti alle 17:20 da quelli della MXGP. Domenica 16 aprile sarà la volta delle gare: la prima manche MX2 è prevista alle 13:15, seguita dalla MXGP alle 14:15. Nel pomeriggio, alle 16:10, si disputerà la seconda manche MX2 e alle 17:10 la seconda manche MXGP. Un programma intenso che promette spettacolo su uno dei tracciati più apprezzati del calendario.

Dove seguire il Gran Premio in diretta

Gli appassionati potranno seguire il Gran Premio del Trentino 2026 in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+.

La programmazione televisiva su Raisport sarà definita a ridosso dell’evento. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale delle due manche MXGP con aggiornamenti in tempo reale, per non perdere nessun momento decisivo del weekend trentino.

Il GP del Trentino si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi, con i protagonisti pronti a contendersi punti preziosi per il titolo mondiale.