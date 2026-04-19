Il Gran Premio del Trentino 2026 è pronto a infiammare il circuito “Il Ciclamino” di Pietramurata, ad Arco di Trento, segnando il quinto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. L'evento odierno, domenica 19 aprile, concentra l'attenzione sulle prestigiose classi MXGP e MX2, promettendo spettacolo e adrenalina sul fondo duro del tracciato.

Nella classe regina, la MXGP (450cc), tutti i riflettori sono puntati sul giovane fenomeno belga Lucas Coenen. Attuale leader del campionato, Coenen si presenta come il favorito d'obbligo, forte della sua vittoria nella Qualifying Race che gli ha garantito la possibilità di scegliere per primo il miglior cancello di partenza.

Tra gli atleti di casa, il rookie siciliano Andrea Adamo, che ha dimostrato un'ottima forma classificandosi terzo nella manche di qualifica, nutre l'ambizione di conquistare un podio. Nella classe MX2 (250cc), il romano Valerio Lata cercherà di recitare un ruolo da protagonista, puntando a un piazzamento di rilievo.

Programma Completo e Copertura Televisiva e Streaming

La giornata di gare di domenica 19 aprile prevede un calendario intenso, con tutte le manche cruciali per l'assegnazione dei punti mondiali:

Ore 13.15: Gara‑1 MX2 – Diretta streaming su MXGP‑TV , Discovery Plus , HBO Max .

– Diretta streaming su , , . Ore 14.15: Gara‑1 MXGP – Diretta streaming su MXGP‑TV , Discovery Plus , HBO Max .

– Diretta streaming su , , . Ore 16.10: Gara‑2 MX2 – Diretta tv su RaiSportHD ; streaming su RaiPlay , MXGP‑TV , Discovery Plus , HBO Max .

– Diretta tv su ; streaming su , , , . Ore 17.10: Gara‑2 MXGP – Diretta tv su RaiSportHD; streaming su RaiPlay, MXGP‑TV, Discovery Plus, HBO Max.

Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento in tempo reale, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale delle due manche della MXGP, con aggiornamenti costanti.

La Copertura Internazionale del Mondiale Motocross

La trasmissione del Mondiale Motocross 2026 a livello europeo è assicurata da un significativo accordo pluriennale. Grazie alla partnership tra Infront Moto Racing e Warner Bros. Discovery Sports Europe, la copertura streaming è garantita su piattaforme come HBO Max e discovery+. Questo accordo strategico, valido fino al 2030, assicura la trasmissione in diretta di ogni singola gara del calendario, includendo integralmente le classi MXGP e MX2, per la gioia degli appassionati di motocross in tutto il continente.

Le Opzioni per il Pubblico Italiano

In Italia, la situazione della copertura televisiva presenta alcune specificità. Mentre le piattaforme di streaming internazionali come MXGP‑TV, HBO Max e Discovery Plus offrono la visione completa di tutte le manche, la televisione pubblica, tramite Rai Sport, trasmetterà in diretta solamente le seconde manche delle classi MX2 e MXGP.

Per accedere all'intera programmazione del weekend e non perdere nessun momento dell'azione, l'accesso a MXGP‑TV rimane l'opzione più completa per il pubblico italiano, affiancata dalla possibilità di seguire le seconde manche anche su RaiPlay in streaming.