La giovane promessa del tennis italiano, Tyra Grant, classe 2008, si prepara a scendere nuovamente in campo sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid per il secondo turno del prestigioso torneo WTA 1000. L’azzurra, dopo aver superato brillantemente i due turni di qualificazione e aver conquistato una convincente vittoria al primo turno contro Elsa Jacquemot con un perentorio 6-1 6-2 in appena un’ora e tredici minuti, si appresta ad affrontare la veterana rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 25 del tabellone.

L’incontro, che si preannuncia come una sfida inedita tra le due tenniste, è in programma come terzo match sul campo numero otto.

Cirstea, nata nel 1990 e forte di una lunga esperienza nel circuito, ha usufruito di un bye al primo turno. La giocatrice rumena, reduce da un ritiro in semifinale a Rouen, ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione agonistica, aggiungendo un elemento di particolare interesse a ogni sua apparizione.

Programma e copertura televisiva

Il programma sul Court 8 prenderà il via alle ore 11:00. Prima della sfida tra Grant e Cirstea, gli spettatori potranno assistere ai match tra Magdalena Frech (POL, 34) e Solana Sierra (ARG), seguiti da Janice Tjen (INA) contro Liudmila Samsonova (20). A seguire, dopo l’incontro tra l’italiana e la rumena, è previsto un match di doppio femminile.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su diversi canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) e SuperTennis HD (212).

Per chi preferisce la visione in streaming, la copertura sarà garantita su Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdere nessun momento dell’incontro.

Contesto e condizioni delle protagoniste

Tyra Grant, attualmente al numero 262 del ranking mondiale, ha siglato contro Jacquemot la sua prima significativa vittoria nel circuito maggiore, confermando le aspettative che la circondano. Dall’altra parte della rete, Sorana Cirstea, numero 26 WTA, si presenta con un’incognita legata alle sue condizioni fisiche: la rumena ha infatti dato forfait nel torneo di doppio a Madrid, dove era campionessa uscente in coppia con la russa Kalinskaya, a causa di un problema al polpaccio.

Questo dettaglio introduce un’ulteriore variabile in vista del confronto con la giovane azzurra.

L’assenza di precedenti tra Grant e Cirstea rende la sfida particolarmente intrigante. L’esito di questo incontro potrebbe rappresentare un cruciale banco di prova per la crescita della tennista romana e, al contempo, un’opportunità di riscatto per la veterana rumena in una stagione che segna il suo addio al tennis professionistico.