L'avvocato Mattia Grassani, rinomato esperto di diritto sportivo, ha categoricamente escluso la sussistenza delle condizioni per un commissariamento della FIGC. Intervenendo a “Radio anch’io lo sport”, Grassani ha definito le attuali discussioni come “reazioni emozionali e di pancia”. Ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, l'unica entità che potrebbe eventualmente essere commissariata sarebbe l'AIA (Associazione Italiana Arbitri). Con un presidente dimissionario e in attesa delle nuove elezioni, ha ribadito che “non sussistono i presupposti per richiedere e ottenere commissariamento”, sottolineando inoltre che la politica “deve rispettare l’autonomia dell’ordinamento sportivo”.

L'azione della procura sportiva

Grassani ha evidenziato l'immediata attivazione della procura sportiva, guidata dal procuratore federale Chiné. Quest'ultimo ha già richiesto gli atti e procederà con “estrema serenità” all'istruttoria di un procedimento che si basa su “fatti di una certa gravità secondo l’ipotesi dell’accusa”. L'esperto ha rimarcato come la giustizia sportiva opererà con tempi più rapidi rispetto a quella ordinaria, convocando a breve gli interessati per le audizioni. Ha specificato che, in ambito sportivo, Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni “non si possono avvalere della facoltà di non rispondere, ma sono tenuti a rispondere a tutte le domande del procuratore Chiné”. Si attendono quindi “a breve attività molto incisive per valutare la fondatezza di queste ipotesi”, poiché i fatti attuali “rappresentano elementi di criticità e di profonda debolezza di un sistema arbitrale”.

Nessun coinvolgimento per i club

Grassani ha altresì precisato che, al momento, l'indagine riguarda esclusivamente due tesserati dell’AIA: Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. “Non ci sono società sportive di Serie A, non ci sono dirigenti, non ci sono calciatori e allenatori”, ha affermato. Ha chiarito che l'Inter, così come qualsiasi altra società che potrebbe aver tratto vantaggi dalle ipotesi accusatorie, “sotto il profilo sportivo sono assolutamente estranee”. L'avvocato ha invitato ad attendere gli sviluppi, poiché “parlare di coinvolgimento o responsabilità di club di Serie A ritengo sia assolutamente prematuro”.

Contesto e scenari del commissariamento

Il commissariamento di una federazione sportiva, come la FIGC, può essere disposto dal CONI solo in circostanze ben definite: in presenza di gravi irregolarità gestionali, palesi violazioni dell’ordinamento sportivo o una conclamata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.

Tuttavia, nel caso specifico attuale, le accuse mosse nei confronti di Rocchi non sono ancora state accertate. Un aspetto non secondario è che il designatore non ricopre una posizione all'interno degli organi direttivi della FIGC. Questa circostanza, ha spiegato Grassani, ridimensiona formalmente e in modo significativo l'ipotesi di un intervento immediato sulla federazione stessa.