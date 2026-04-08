Il presidente dimissionario della FIGC, Gabriele Gravina, ha criticato duramente il sistema calcio italiano, denunciando come "l’impossibilità di intervenire abbia preso il sopravvento sull’incapacità di individuare possibili soluzioni". Ha sottolineato l'urgenza di agire "in maniera radicale" per affrontare le criticità. Le sue dichiarazioni emergono da una relazione per la VII Commissione, il cui confronto è stato annullato dopo le sue dimissioni, un fatto che ha commentato con amarezza: "come se i problemi fossero conseguentemente risolti".

Le critiche di Gravina e il confronto mancato

Nel documento, Gravina ha evidenziato che "troppe imprecisioni, se non falsità, alimentino la ricerca di colpevoli a tutti i costi", una narrazione che, a suo avviso, ostacola la risoluzione dei problemi. La cancellazione dell'audizione, momento chiave per il dibattito istituzionale, è stata interpretata come un tentativo di archiviare la questione, ignorando la complessità delle sfide del calcio. Ha ribadito la necessità di un approccio costruttivo e non accusatorio, volto a trovare risposte efficaci piuttosto che capri espiatori.

Il dossier e le accuse al sistema

Dopo le dimissioni formalizzate il 2 aprile, Gravina è pronto a rendere pubblico un dossier contenente accuse significative.

Questo "faldone di accuse" non si concentra sul campo, ma sugli uffici e le dinamiche interne che avrebbero "sabotato" il calcio. La pubblicazione del dossier è attesa tra mercoledì e giovedì dopo Pasqua, nonostante l'audizione dell'8 aprile sia stata annullata.

Il contenuto del dossier non si limita a criticare i club di Serie A per aver ostacolato riforme strutturali, ma coinvolge anche la politica e il CONI. Accusa una manovra orchestrata per scardinare l'autonomia della FIGC e controllare la gestione dei fondi destinati a Euro 2032. Queste rivelazioni promettono di scuotere ulteriormente il già precario equilibrio del calcio, ponendo l'accento su presunte ingerenze esterne e interessi divergenti.