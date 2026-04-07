Il GT World Challenge Europe Powered by AWS inaugura la sua stagione con l'attesissima 1000km del Paul Ricard, la prima delle cinque prove valide per l'Endurance Cup. L'appuntamento francese, che vedrà in azione ben sessanta vetture, darà il via al più importante campionato continentale dedicato alle GT, che include anche cinque eventi Sprint, il cui esordio è previsto a Brands Hatch in Inghilterra. Tra le tappe dell'Endurance Cup, un'altra gara si terrà in Italia, a Monza.

L'attenzione è massima per il debutto assoluto di due nuove vetture: la Ferrari 296 GT3 EVO e la Lamborghini Temerario GT3, pronte a infiammare la competizione.

A queste si aggiunge la Ford Mustang aggiornata, già protagonista nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship negli Stati Uniti. Ferrari, che ha conquistato il titolo Endurance nel 2024, schiera nella prestigiosa classe PRO due equipaggi di punta con AF Corse: la vettura #51 sarà affidata ad Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca, mentre la #50 vedrà al volante Sean Gelael, Arthur Leclerc e Lilou Wadoux. Lamborghini risponde con Rutronik Racing, campione Endurance in carica con Porsche, che porterà in pista la Temerario #96 con Patric Niederhauser, Marco Mapelli e Luca Engstler. Una seconda Temerario sarà gestita dal Grasser Racing Team, vincitore a Spa 2025, e pilotata da Mirko Bortolotti, Maxi Paul e Franck Perera.

Il Ritorno a Tempo Pieno di Valentino Rossi

Il 2026 segna un attesissimo ritorno a tempo pieno per Valentino Rossi nel GTWC Europe, sia nella serie Endurance che in quella Sprint. Il "Dottore" gareggerà con una BMW M4 GT3 EVO del Team WRT. Per le prove Endurance, sarà affiancato dai giovani talenti Dan Harper e Max Hesse, piloti che hanno già dimostrato il loro valore vincendo la Michelin Endurance Cup IMSA WTSC 2025 in GTD PRO e la Rolex 24 at Daytona nella stessa categoria. Nella Sprint Cup, Rossi correrà in coppia con Max Hesse sulla BMW #46. Il Team WRT, forte dei successi ottenuti nel 2025 con il titolo Sprint e la classifica combinata, punta a confermarsi ai vertici, schierando anche Charles Weerts e Kelvin van der Linde con la BMW #32, a cui si unirà Jordan Pepper.

Altri Protagonisti e Dettagli della Gara

Tra le novità di questa edizione, spicca il debutto nella classe PRO del team Verstappen Racing con una Mercedes AMG GT3 EVO. L'equipaggio sarà composto da Chris Lulham, Jules Gounon, Daniel Juncadella e Lucas Auer, piloti che saranno protagonisti anche alla 24h del Nürburgring. La griglia di partenza della classe PRO si arricchisce ulteriormente con nomi di spicco come Raffaele Marciello, al volante della BMW #98 ROWE Racing insieme ad Augusto Farfus e Jake Dennis, e Mattia Drudi, che guiderà l'Aston Martin #7 Comtoyou Racing affiancato da Nicki Thiim e Marco Sorensen. Un'attenzione particolare è rivolta alla presenza di Lance Stroll, pilota di Formula 1, che approfitterà dell'assenza del GP del Bahrain per competere con l'Aston Martin #18 Comtoyou Racing, insieme a Mari Boya e Roberto Merhi.

La gara di apertura dell'Endurance Cup prenderà il via sabato sera alle ore 18:00. Sarà possibile seguirla in diretta sul canale ufficiale YouTube della serie GT World, con commento in italiano. L'attesa è palpabile per questo inizio di stagione, che promette spettacolo grazie ai nuovi modelli in pista e al ritorno di figure carismatiche come Valentino Rossi, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera nel motorsport GT.