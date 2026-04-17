La giornata di venerdì 17 aprile si annuncia ricca di appuntamenti sportivi, con una vasta scelta di discipline e competizioni di rilievo internazionale trasmesse in diretta televisiva e streaming. Dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il palinsesto offre eventi di tennis, calcio, ciclismo, nuoto, golf, tiro a segno, boxe, basket e volley, assicurando una copertura capillare su diverse piattaforme e canali specializzati.

Il tennis protagonista con i tornei ATP e WTA

Il tennis è tra i protagonisti assoluti della giornata, con i tornei ATP di Barcellona e Monaco di Baviera che vedono impegnati alcuni dei nomi più noti del circuito internazionale.

Dalle 11.00, sono in programma incontri di spicco come Munar vs Khachanov, Davidovich Fokina vs Rublev, Alcaraz vs Djere e Fearnley vs de Minaur. Contemporaneamente, a Monaco si sfidano Goffin vs Navone, F. Cerundolo vs Shevchenko, Bergs vs Dedura-Palomero e Humbert vs Marozsan. Il circuito femminile propone le sfide dei WTA Rouen e Stoccarda, con match quali Lamens vs Noskova, Uchijima vs Boisson, Svitolina vs Kalinina e Gauff vs Seidel, tutti trasmessi su Sky Sport e Super Tennis.

Calcio europeo e ciclismo: gli eventi serali

La serata sarà dominata dal calcio europeo, con i quarti di finale di Europa League e Conference League. Tra le sfide più attese, spiccano Lazio vs Bodo Glimt e Manchester United vs Lione alle 21.00, affiancate in Conference League da Fiorentina vs NK Celje e Chelsea vs Legia Varsavia.

Il ciclismo si ritaglia un posto nel primo pomeriggio con la terza tappa del Giro d’Abruzzo, che condurrà i ciclisti da San Demetrio ne’ Vestini a Roccaraso, con copertura su Rai Sport ed Eurosport.

Non mancano appuntamenti di rilievo in numerose altre discipline: il nuoto con gli Assoluti di Riccione, la boxe con il WBC Grand Prix, il golf con il Volvo China Open e il PGA Tour, il tiro a segno con la Coppa del Mondo da Lima, la pallavolo con la semifinale di Superlega Trento vs Piacenza e il basket femminile con la semifinale tra Schio e San Martino. Tutti questi eventi saranno disponibili su piattaforme dedicate quali Rai Sport, Sky Sport, Eurosport, Discovery+, DAZN, YouTube ISSF, Super Tennis, VBTV e FLIMA TV.

Il palinsesto completo e le opzioni di visione

La ricchezza del palinsesto sportivo odierno testimonia la crescente attenzione delle emittenti verso una copertura sempre più ampia di discipline, con un focus particolare sugli sport olimpici e sulle fasi decisive delle competizioni europee di calcio. La possibilità di seguire gli eventi in streaming amplia ulteriormente le opportunità per gli spettatori, permettendo di non perdere nessun momento delle sfide più attese. Il dettaglio degli orari e delle piattaforme di trasmissione consente agli appassionati di pianificare la propria giornata sportiva, scegliendo tra le numerose opzioni disponibili.