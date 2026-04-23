Il giovane talento italiano Guido Pini si appresta ad affrontare il Gran Premio di Spagna di Moto3 con un chiaro obiettivo: replicare l'eccezionale successo ottenuto nel precedente appuntamento ad Austin. Il pilota del team Leopard Racing, galvanizzato dalla vittoria al COTA, è determinato a dare continuità al suo momento di forma sul prestigioso circuito di Jerez de la Frontera, un banco di prova cruciale per le sue ambizioni.

La spinta della vittoria di Austin e la classifica mondiale

La conquista del GP delle Americhe ha rappresentato per Pini non solo una vittoria di grande personalità, ma anche un traguardo storico: ha riportato un pilota italiano sul gradino più alto del podio nella categoria Moto3 dopo ben quattro anni.

Questo risultato di spicco ha proiettato il centauro italiano al quarto posto nella classifica mondiale, accumulando un totale di 36 punti e posizionandosi a sole due lunghezze dalla top tre. La vetta della classifica è saldamente occupata da Máximo Quiles, leader indiscusso con 65 punti. Seguono a distanza ravvicinata Álvaro Carpe, secondo con 42 punti, e Valentin Perrone, terzo con 36 punti, a pari merito con Pini ma avanti per migliori piazzamenti.

La strategia di Guido Pini per Jerez

Per affrontare al meglio la tappa spagnola, il pilota italiano ha delineato una strategia improntata alla massima concentrazione, focalizzandosi su ogni singola sessione di gara. L'obiettivo è svolgere un lavoro efficace e produttivo già a partire dalle prove libere del venerdì, fondamentali per trovare il giusto feeling con la pista e mettere a punto la moto.

Questa preparazione sarà la base per imbastire l'attacco decisivo nelle qualifiche del sabato, dove si cercherà di conquistare una posizione di partenza favorevole. Il trionfo di Austin, pur essendo un'iniezione di fiducia, si configura ora come un importante banco di prova per dimostrare la sua continuità e la capacità di mantenere alte le prestazioni.

Il fermento del Gran Premio di Spagna a Jerez

Nel frattempo, il leggendario circuito di Jerez-Ángel Nieto è già in pieno fermento, pronto ad accogliere il prestigioso Gran Premio Estrella Galicia 0’0 di Spagna. Il paddock brulica di attività, con un intenso lavoro logistico e tecnico in corso: team e operai sono impegnati nella preparazione meticolosa della pista, nell'allestimento delle aree paddock e nell'organizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per l'evento.

Nella categoria Moto3, l'attenzione è puntata sul leader indiscusso, Máximo Quiles, che arriva a Jerez forte dei suoi 65 punti. Sarà lui il principale e più temibile avversario da battere per Guido Pini e per tutti i contendenti.