Prende il via questa sera, al Palaverde di Treviso, la tanto attesa finale scudetto della Serie A1 di volley femminile. Alle ore 20.30, Conegliano e Milano scenderanno in campo per Gara 1, dando il via a un duello che promette scintille e rinnova una delle rivalità più accese della pallavolo italiana degli ultimi anni. Le Pantere venete, campionesse in carica e detentrici di sette scudetti consecutivi, puntano al loro nono titolo assoluto e all'ottavo di fila, dopo aver superato Novara con un perentorio 3-0 in semifinale. Dall'altra parte della rete, la formazione lombarda di Milano, giunta alla sua quarta finale, è alla ricerca del primo storico tricolore, forte dell'accesso conquistato battendo Scandicci in una serie intensa e combattuta.

Le venete, sotto la guida di coach Santarelli, si presentano con un sestetto collaudato e di altissimo livello: l’opposto svedese Isabelle Haak, la schiacciatrice brasiliana Gabi, affiancata da Zhu, le centrali Chirichella e Fahr, Wolosz in regia e l'esperta De Gennaro come libero. Milano, invece, schiera la sua stella, l'opposto azzurra Paola Egonu, supportata da un solido muro centrale con Danesi e Kurtagic, le schiacciatrici Piva e Pietrini, Bosio al palleggio e Fersino nel ruolo di libero. Le due formazioni incarnano filosofie di gioco differenti: Conegliano ha mantenuto un'ossatura stabile e un sistema consolidato, mentre Milano ha saputo rinnovarsi, trovando nuovi equilibri e una crescita costante nel corso della stagione.

La sfida che vale il tricolore

Questa finale segna il quarto confronto per il titolo tra Conegliano e Milano nelle ultime quattro stagioni. Sebbene le venete abbiano sempre avuto la meglio nei precedenti atti conclusivi, l'attuale annata suggerisce una serie più aperta e incerta. Milano, infatti, ha già dimostrato di poter battere Conegliano in due occasioni stagionali: prima in Supercoppa e poi nella gara di ritorno della regular season. L'Imoco, dal canto suo, ha vinto il confronto casalingo in campionato. Questo equilibrio nei precedenti stagionali rende il duello ancora più intrigante e imprevedibile.

Il confronto tra le due opposte, Haak contro Egonu, è senza dubbio uno dei temi centrali e più attesi della serie, mettendo di fronte due delle giocatrici più decisive e spettacolari del panorama internazionale.

L'attesa per Gara 1 è palpabile, con il Palaverde che si preannuncia sold-out, pronto a ospitare uno spettacolo di grande pallavolo.

Le chiavi tecniche del confronto

Dal punto di vista tecnico, Conegliano si affida a un sistema di gioco consolidato e a una rosa profonda, garantendo numerose alternative, soprattutto in posto quattro e al centro. Milano, d'altra parte, ha costruito la propria forza su una struttura più definita e su una crescita evidente, anche grazie all'inserimento di Fersino, che si è rivelata un punto di riferimento non solo in difesa, ma anche per la qualità complessiva del sistema di gioco. Il duello al centro promette scintille, con Milano che in stagione ha prodotto tantissimo a muro grazie a Danesi e Kurtagic, contrapposte a Chirichella e Fahr di Conegliano.

Anche la distribuzione del gioco sarà un aspetto cruciale da osservare. Per la prima volta in una finale scudetto contro Milano, la palleggiatrice di Conegliano, Wolosz, non si troverà di fronte Orro, ma Bosio, introducendo una nuova dinamica negli equilibri e nelle scelte offensive. Mentre Conegliano ha mostrato una maggiore profondità nell'utilizzo delle alternative lungo tutta la stagione, Milano ha costruito gran parte del proprio rendimento su una struttura più definita, ma comunque capace di alzare il livello nei momenti decisivi. La finale scudetto di quest'anno si annuncia quindi estremamente aperta e combattuta, con Conegliano che parte con i favori del pronostico, ma con una Milano determinata a interrompere il dominio delle venete e a conquistare il suo primo storico titolo. Il campo, come sempre, emetterà il verdetto finale.