Isack Hadjar ha espresso forte fiducia nella capacità di Red Bull di superare gli avversari nello sviluppo, nonostante un inizio di stagione complicato. Il pilota francese ha sottolineato come il successo del 2025, culminato con Max Verstappen sul podio in tutte le ultime dieci gare, abbia rallentato la preparazione per le nuove normative del 2026. Tuttavia, Hadjar è convinto che il team dimostrerà una rapida capacità di recupero.

Un avvio impegnativo ma con chiare prospettive

Il 2025 ha visto un "impressionante recupero" per il team, con Verstappen sul podio in tutte le ultime dieci gare, incluse sei vittorie, sfiorando il titolo per soli due punti.

L'avvio della stagione 2026 si è rivelato meno brillante, con il miglior piazzamento un sesto posto nel Gran Premio d'Australia. Nonostante ciò, Hadjar ha dichiarato: "Red Bull è un top team. Abbiamo persone di alto livello e penso che dovremmo lottare per i podi". Ha aggiunto che il rallentamento nello sviluppo, dovuto alla lotta per il titolo nel 2025, è comprensibile, ma che ora il ritmo di crescita del team sarà il più rapido.

Il ruolo attivo di Hadjar nello sviluppo

Hadjar ha evidenziato un significativo cambiamento nel suo ruolo: "Ora è completamente diverso. Stai portando nuovi pezzi alla macchina, stai guidando gli ingegneri nella giusta direzione". Ha spiegato che l'anno precedente, essendo l'ultimo di sviluppo per la stagione in corso, non aveva potuto influenzare il progetto futuro.

Adesso, invece, può contribuire attivamente, rendendo il suo lavoro più stimolante rispetto al semplice adattamento a una vettura statica.

Strategia tecnica e opportunità di crescita

Red Bull ha intrapreso un investimento significativo nella produzione interna dei motori, una scelta definita "audace" che ha già mostrato risultati positivi. Il team ha allestito un impianto dedicato a Milton Keynes, equipaggiato con tecnologie avanzate e personale altamente qualificato. Questo ha permesso di superare le aspettative iniziali e di garantire una maggiore indipendenza tecnica, favorendo un'accelerazione nello sviluppo della vettura durante la stagione.

Le nuove normative sui power unit del 2026 prevedono inoltre finestre di sviluppo aggiuntive (ADUO) per i team che si trovano distanti dal motore più performante.

Questa disposizione potrebbe offrire a Red Bull ulteriori opportunità strategiche per colmare l'eventuale divario con i leader, qualora il loro propulsore dovesse risultare meno competitivo in termini di prestazioni iniziali.