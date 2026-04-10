Lewis Hamilton ha completato due intense giornate di test Pirelli sul circuito di Fiorano, al volante della Ferrari SF‑26. L'attività si è concentrata sullo sviluppo delle gomme full wet, fondamentali per la stagione 2027 di Formula Uno. Sotto la supervisione del team principal Frederic Vasseur, il sette volte campione del mondo ha macinato numerosi chilometri su una pista bagnata artificialmente, raccogliendo dati preziosi per il fornitore unico di pneumatici.

Durante la prima giornata, Hamilton ha percorso ben 142 giri, accumulando un totale di 423 chilometri.

Ha testato diverse configurazioni di pneumatici full wet sia al mattino che nel primo pomeriggio. Negli ultimi run, ha avuto modo di provare anche le gomme intermedie, registrando un miglior tempo assoluto di 1’01”031. La pista emiliana è stata allagata artificialmente per garantire condizioni di bagnato costante, nonostante una temperatura ambientale che ha raggiunto i 21 gradi. La decisione di Pirelli di mantenere lo stesso pilota anche nel secondo giorno mirava a ottenere un feedback omogeneo e indicativo sulle soluzioni sperimentali.

Hamilton, Leclerc e la strategia Ferrari

La presenza di Frederic Vasseur nel box di Fiorano ha evidenziato l'importanza strategica di questa sessione di test per la Scuderia Ferrari.

Il 41enne di Stevenage ha così potuto accumulare chilometri preziosi in condizioni di bagnato, sebbene principalmente con gomme sperimentali in ottica 2027. In parallelo, Charles Leclerc si è dedicato allo sviluppo della monoposto al simulatore di Maranello, in preparazione del prossimo Gran Premio di Miami, in programma nel primo weekend di maggio. L'attività in pista non era finalizzata allo sviluppo diretto della vettura, ma ha rappresentato un'opportunità cruciale per i piloti di adattarsi ulteriormente alla nuova SF‑26 e per Pirelli di affinare le proprie soluzioni per le future stagioni.

Ferrari: focus su Miami e sviluppi futuri

La Ferrari sta sfruttando al meglio la pausa primaverile per ottimizzare la preparazione in vista delle prossime gare.

La squadra, che ha dimostrato una notevole costanza nelle prime tre gare del 2026, si appresta a introdurre aggiornamenti significativi in occasione del Gran Premio di Miami. Il team principal Vasseur ha lasciato intendere la possibilità di portare in pista nuovi e consistenti pacchetti di sviluppo, con l'obiettivo di rilanciare con forza la sfida ai vertici della classifica. La sessione di test di Fiorano si inserisce in questo contesto come un tassello fondamentale nella collaborazione tra Ferrari e Pirelli, con la raccolta di dati che saranno condivisi esclusivamente con il fornitore di pneumatici, in conformità con le normative vigenti.