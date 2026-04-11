Jeffrey Herlings ha dominato la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarta tappa del Mondiale MXGP 2026, sul suggestivo tracciato di Riola Sardo. L'olandese della Honda ha sfoderato una prestazione impeccabile, assicurandosi la vittoria con un vantaggio significativo. Ha preceduto il francese Romain Febvre (Kawasaki) di 4,3 secondi e lo sloveno Tim Gajser (Yamaha), terzo a 8,7 secondi.

Alle spalle del podio, il francese Tom Vialle (Honda) ha conquistato la quarta posizione, staccato di 12,6 secondi. Quinto il belga Lucas Coenen (KTM) a 13,4 secondi.

Ottima sesta piazza per l'italiano Andrea Adamo (KTM), che ha chiuso a 30,9 secondi dal vincitore. Seguono l'olandese Kay de Wolf (Husqvarna) settimo a 35,2 secondi e Alberto Forato (Fantic) ottavo a 38,5. La top ten è stata completata dal francese Maxime Renaux (Yamaha), nono a 45,8 secondi, e dal belga Brent van Doninck (Fantic), decimo a 47,8. Tra gli altri piloti italiani, Mattia Guadagnini (KTM) ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione a 1:17, Andrea Bonacorsi (Ducati) diciassettesimo a 1:22, mentre Matteo del Coco (Husqvarna) ha concluso ventiseiesimo con un giro di ritardo.

La classifica generale del Mondiale MXGP

Con i risultati della Qualifying Race, la classifica generale del Mondiale MXGP vede ancora Lucas Coenen saldamente al comando con 142 punti.

Lo seguono Tom Vialle, staccato di sei lunghezze, e Jeffrey Herlings, che grazie al successo odierno si avvicina ulteriormente alla vetta, ora a soli otto punti dal leader. La quarta posizione è occupata da Tim Gajser con 124 punti, con Romain Febvre quinto a 122 e Maxime Renaux sesto a 119. Il campionato si conferma estremamente aperto, promettendo sfide avvincenti per il titolo nelle prossime gare.

Il ritorno di Herlings e il programma del GP di Sardegna

Il successo di Jeffrey Herlings a Riola Sardo segna un importante ritorno in pista per il cinque volte campione del mondo. L'olandese aveva saltato i precedenti Gran Premi di Argentina, Spagna e Francia a seguito di un intervento al ginocchio destro subito nell'ottobre 2024.

Dopo un intenso periodo di recupero e allenamenti mirati, Herlings ha dimostrato di aver ritrovato la forma ottimale per competere ai massimi livelli. La pista sarda, dove Herlings ha già conquistato due vittorie e un podio nelle ultime quattro stagioni, si conferma un terreno favorevole per il pilota Honda, che si ripropone tra i principali contendenti al titolo.

Il programma del Gran Premio di Sardegna proseguirà domani con le gare principali. La Gara-1 della classe regina è fissata per le ore 14:15, mentre la seconda manche, decisiva per l'esito del primo round italiano della stagione, prenderà il via alle ore 17:10. Gli appassionati sono pronti ad assistere a un'altra giornata di grandi emozioni e sfide spettacolari tra i protagonisti del Mondiale MXGP.