La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si appresta ad affrontare la Francia nel suo terzo impegno al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A a Budapest. Un match spartiacque, cruciale per il primato nel girone e la promozione in Top Division.

Classifica e prossimo incontro

L'Italia guida la classifica con sei punti, seguita da Ungheria (cinque) e Francia (quattro). La Slovacchia ha tre punti, Norvegia e Cina zero. L'incontro è mercoledì 15 aprile alle 19.30 al Vasas Jégcentrum di Budapest.

Infortuni e spirito di squadra

Dopo la vittoria sulla Slovacchia, l'attenzione è rivolta a Matilde Fantin, attaccante diciannovenne con trauma al ginocchio sinistro, in attesa di valutazione.

Intanto, Laura Fortino, al suo primo gol mondiale, ha espresso la fiducia del gruppo: “Alle Olimpiadi abbiamo sorpreso il mondo dell’hockey grazie a una preparazione perfetta. Siamo orgogliose di continuare questo lavoro; l’avvicinamento a ogni partita è impeccabile e la squadra crede di poter fare la storia dell’hockey italiano. Il mio gol conta solo per il risultato; più importante la prestazione collettiva contro una Slovacchia che ci ha messo sotto enorme pressione. Abbiamo sempre reagito al meglio, confermando che la forza mentale è tra i principali valori del gruppo.”

Obiettivi e mentalità vincente

Nonostante l'ottimo avvio, le azzurre mantengono alta la concentrazione. “Vogliamo crescere pensando una partita alla volta.

Video analisi e accorgimenti tattici sono fondamentali tra un match e l’altro, grazie a una squadra sempre pronta a imparare per migliorare. Sono felice dopo ogni vittoria, ma non ancora del tutto soddisfatta. Lo sarò a fine torneo se raggiungeremo l'obiettivo che tutte desideriamo, pur sapendo che sarà durissima. Tutte le squadre qui mirano allo stesso traguardo, ma noi abbiamo confermato di esserci.”

Dettagli sul torneo

Il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A si svolge a Budapest dal 12 al 18 aprile 2026. L'Italia ha già affrontato Norvegia e Slovacchia. Solo la prima classificata otterrà la promozione in Top Division; l'ultima retrocederà in Prima Divisione Gruppo B.