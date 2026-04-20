La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A a Budapest con un bilancio che mescola amarezza e consapevolezza. Le azzurre, neopromosse in questa categoria, hanno sfiorato la promozione alla Top Division, dimostrando un valore inatteso e lasciando l'Ungheria con chiara fiducia nei propri mezzi.

Un percorso di crescita e l'obiettivo Top Division

Il cammino delle atlete italiane è stato di alto livello, mantenendo viva la corsa per la prima posizione fino alla penultima partita. La squadra ha ottenuto una vittoria convincente contro la Norvegia, un match straordinario contro la Slovacchia e una sconfitta solo all’overtime contro la Francia.

Questi risultati avevano proiettato l'Italia al vertice del girone, rendendo la promozione alla Top Division, un traguardo quasi impensabile, a portata di mano.

Il sogno svanito e la lezione di Budapest

Il sogno è svanito nella sfida contro le padrone di casa dell’Ungheria. Nonostante il vantaggio iniziale delle azzurre, la rimonta beffarda delle magiare ha ribaltato il risultato in un 2-3 finale, spegnendo ogni speranza di promozione. Questa sconfitta, unita ad altri risultati sfavorevoli, ha relegato l’Italia al quarto posto, precludendo la possibilità di sfruttare l’ultimo impegno contro la Cina.

Nonostante la profonda delusione, il percorso è stato giudicato estremamente positivo. La squadra ha mostrato una crescita evidente ed esponenziale.

L'esperienza maturata in un contesto competitivo come il girone di Budapest si rivelerà fondamentale per il futuro, fornendo quel "pizzico di esperienza" che è mancato per completare l'impresa.

Obiettivo 2027: il nuovo assalto alla Top Division

Il bilancio finale è positivo. Le azzurre hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, imboccando la strada giusta. La consapevolezza acquisita a Budapest sarà il motore per le prossime sfide. L'appuntamento è già fissato per il Mondiale 2027, dove la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si presenterà con maggiore esperienza e determinazione per riproporre l'assalto alla Top Division.