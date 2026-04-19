La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso il suo percorso nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, portando a casa un bilancio di notevole crescita. Le azzurre, neopromosse in questa categoria, hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, mantenendo vive le speranze di promozione fino all’ultima, decisiva partita del torneo.

Il cammino dell’Italia è iniziato con una convincente vittoria contro la Norvegia, un risultato che ha subito infuso fiducia nella squadra. A questa è seguita una prestazione giudicata straordinaria contro la Slovacchia, che ha ulteriormente rafforzato la posizione delle azzurre.

Il momento clou è arrivato con la partita contro la Francia, persa solo all’overtime, un esito che aveva comunque proiettato l’Italia al primo posto provvisorio del girone, alimentando il sogno della Top Division.

Tuttavia, la svolta amara è giunta nell’incontro con le padrone di casa, l’Ungheria. Una sconfitta per 3-2 ha ribaltato completamente la classifica, relegando le azzurre al quarto posto e, di conseguenza, precludendo loro la tanto agognata promozione nella massima serie. Nonostante l’amarezza per l’obiettivo sfumato, il percorso complessivo della squadra ha inequivocabilmente confermato una crescita esponenziale e una maturazione significativa.

Un torneo che conferma la maturità della squadra

Sotto la guida attenta di coach Tremblay, le azzurre hanno saputo dimostrare di possedere le capacità per confrontarsi con avversarie di calibro internazionale. Il torneo ha messo in luce una maturità tattica e una consapevolezza dei propri mezzi che, fino a pochi mesi prima, sembravano traguardi lontani. L’esperienza accumulata a Budapest è stata definita come un “patrimonio prezioso” e un passo fondamentale nel percorso intrapreso, giudicato come “quello giusto” per lo sviluppo futuro della squadra.

Prospettive future: il ritorno alla carica nel 2027

Nonostante la delusione immediata, il sogno della Top Division non è affatto svanito. La squadra ha acquisito una preziosa esperienza e fiducia, elementi che saranno cruciali per il prossimo tentativo di promozione.

L’appuntamento per un nuovo assalto alla massima categoria è già fissato per il 2027, anno in cui l’Italia tornerà a puntare con determinazione alla promozione. Il percorso di crescita intrapreso è evidente e lascia ben sperare per le stagioni a venire, proiettando la nazionale femminile verso obiettivi sempre più ambiziosi.

In sintesi, il Mondiale si è concluso con un mix di delusione per la promozione sfumata per un soffio e un profondo orgoglio per la consapevolezza dei propri mezzi, cresciuta in modo significativo durante la competizione.