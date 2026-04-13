L'Italia femminile di hockey su ghiaccio si appresta al suo secondo impegno ai Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026, in corso a Budapest. Dopo la vittoria all'esordio contro la Norvegia, le azzurre affrontano oggi la Slovacchia alle 12:30, all'Ice Palace ungherese. Una sfida cruciale per il percorso della nazionale, che mira a consolidare la propria posizione.

Il torneo e la posta in gioco

Le azzurre sono nel Gruppo A con Norvegia, Slovacchia, Francia, Ungheria e Cina. Il cammino è impegnativo, con una posta in palio altissima: solo la prima classificata nel 2027 otterrà la promozione alla Top Division, mentre l'ultima retrocederà in Prima Divisione Gruppo B.

Ogni incontro è fondamentale per le ambizioni azzurre.

Italia-Slovacchia: dove vederla

L'incontro non avrà copertura televisiva, ma sarà disponibile in diretta streaming su FISG.tv. La piattaforma trasmetterà tutti i match dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, incluse le partite azzurre, in diretta e on demand. Le opzioni di acquisto: 7,99 € per singola partita; pass mensile (30 giorni) a 12,99 € (un dispositivo) e 16,99 € (due dispositivi).

La nazionale femminile a Budapest

Lo staff tecnico ha convocato 23 giocatrici per i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A (12-18 aprile 2026, Budapest). L'head coach Eric Bouchard ha confermato gran parte delle atlete già protagoniste alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove l'Italia ha raggiunto i quarti. La squadra è giunta a Budapest il 3 aprile, disputando un'amichevole il 9 aprile. Il calendario include sfide con Norvegia, Francia, Ungheria, Cina e Slovacchia.