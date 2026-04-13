L'Italia femminile di hockey su ghiaccio ha chiuso il primo periodo in vantaggio per 3-1 contro la Slovacchia, nel suo secondo impegno ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A in corso a Budapest. Dopo una partenza in salita, con la rete iniziale di Haluskova, le azzurre hanno dimostrato grande carattere, ribaltando il risultato con determinazione.

L'incontro, iniziato alle 12:30 presso il Vasas Jègcentrum, ha visto la nazionale italiana, sotto la guida di coach Eric Bouchard, reagire prontamente. Il pareggio è stato firmato da Fortino, su assist perfetto di Stocker, che ha superato l'estremo difensore avversario.

Poco dopo, Reyes ha portato l'Italia in vantaggio, capitalizzando una mischia sottoporta. La protagonista del match, Della Rovere, ha poi siglato il terzo gol con una spettacolare serpentina, superando due avversarie e trafiggendo il portiere slovacco.

Reazione e dominio nel primo periodo

Nonostante l'iniziale "doccia fredda", le azzurre hanno mantenuto la calma, imponendo il proprio gioco e presidiando costantemente il terzo avversario. Dopo il pareggio, l'Italia ha intensificato la pressione, mettendo le slovacche in costante difficoltà e creando diverse occasioni da gol, come quella di Della Rovere che ha impensierito il portiere avversario. Il primo periodo si è concluso con l'Italia in vantaggio per 3-1, evidenziando l'ottima prestazione di Reyes, autrice di una rete e due assist, e di Della Rovere, decisiva sia in fase di costruzione che di finalizzazione.

La loro scatenata performance ha messo sotto pressione la difesa slovacca, che ha faticato a contenere le offensive italiane.

La Slovacchia ha tentato di rialzare la testa e reagire, con un tiro di Hlinkova che non ha impensierito Fedel tra i pali. Tuttavia, la difesa italiana ha saputo contenere efficacemente le offensive avversarie, dimostrando solidità. L'incontro rimane comunque lungo e le azzurre dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare un possibile rientro delle slovacche nei periodi a venire, poiché ampliare il divario sarebbe fondamentale.

Il cammino dell'Italia ai Mondiali

Il percorso dell'Italia ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A si conferma impegnativo. Le azzurre, forti della vittoria all'esordio contro la Norvegia, mirano a consolidare la propria posizione in un girone che include anche Francia, Ungheria e Cina.

L'obiettivo primario è la promozione alla Top Division, traguardo riservato solo alla prima classificata, mentre l'ultima squadra retrocederà nel Gruppo B.

La squadra, composta da ventitré giocatrici e in gran parte confermata dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha iniziato la preparazione a Budapest il 3 aprile, includendo un'amichevole pre-torneo. Per gli appassionati, tutte le partite del Mondiale sono disponibili in diretta streaming su FISG.tv, permettendo di seguire il percorso delle azzurre in tempo reale.