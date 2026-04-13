L'Italia femminile di hockey su ghiaccio ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, in corso di svolgimento a Budapest. Le azzurre hanno superato la Slovacchia con un risultato di 6-4, mantenendo il punteggio pieno dopo due giornate e alimentando le speranze di una storica promozione nella Top Division.

La partita, disputata al Vasas Jégcentrum della capitale ungherese, ha avuto un avvio sorprendente: la Slovacchia è passata in vantaggio dopo soli 12 secondi con la rete di Haluskova. La reazione italiana è stata tuttavia fulminea: Fortino ha ristabilito la parità dopo appena 51 secondi.

La squadra, guidata da coach Tremblay, ha poi completato il sorpasso con Reyes al 5:55 e ha ulteriormente allungato con Della Rovere all’11:06, chiudendo il primo periodo sul parziale di 3-1.

Il dinamismo del secondo periodo

Nel secondo periodo, la Slovacchia ha provato a riavvicinarsi con Matejkova al 27:53. L'Italia ha però dimostrato una grande capacità di reazione: Caumo ha siglato il 4-2 al 32:22, seguita da Reyes che ha realizzato il 5-2 al 36:06 e ancora Caumo che ha messo a segno il 6-2 al 38:26, consolidando un vantaggio rassicurante prima della fine della frazione. Nella terza parte di gara, le slovacche hanno tentato una rimonta con le reti di Lopusanova al 44:26 e Kapicakova al 45:11, portandosi sul 4-6.

Nonostante un approccio meno incisivo nell'ultimo periodo, le azzurre hanno saputo gestire il vantaggio, assicurandosi un successo fondamentale.

Con sei punti in classifica dopo due incontri, l'Italia si prepara ora al prossimo impegno contro la Francia. Avendo già ottenuto un importante successo sulla Norvegia, la squadra azzurra si conferma in un eccellente momento di forma, proseguendo con determinazione la sua corsa verso il sogno della promozione.

Le protagoniste azzurre in evidenza

Tra le atlete che si sono distinte per le marcature, spiccano i nomi di Fortino, Reyes, Della Rovere e Caumo. In particolare, Kristin Della Rovere ha dimostrato il suo valore non solo nei campionati nordamericani, ma anche a livello internazionale, con il suo recente ingresso nella prima squadra delle Toronto Sceptres e il ritorno nella PWHL, la lega femminile più prestigiosa al mondo.

Questo dato sottolinea il livello crescente delle giocatrici italiane, molte delle quali militano in club stranieri, apportando esperienza e qualità alla Nazionale.

Il cammino dell'Italia nei Mondiali prosegue con la sfida alla Francia. Le altre partite del girone vedranno impegnate Norvegia, Francia, Ungheria e Cina. L'obiettivo primario rimane il mantenimento del primato nel girone per raggiungere la promozione nella massima divisione mondiale.