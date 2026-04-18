Si conclude nella giornata odierna il percorso dell'Italia nel Mondiale femminile di hockey su ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A, una competizione di rilievo che si sta svolgendo nella suggestiva cornice di Budapest. La formazione azzurra, sapientemente guidata dal coach Tremblay, si appresta a scendere in campo per l'ultimo e significativo impegno del torneo, affrontando la Cina. Questo cruciale incontro è programmato per sabato 18 aprile, con fischio d'inizio alle ore 12.30, presso il moderno Vasas Jégcentrum, situato nella vibrante capitale ungherese.

Il percorso delle Azzurre: tra ottime prestazioni e speranze sfumate

La squadra italiana ha dimostrato un ottimo rendimento complessivo, riuscendo a replicare con successo nella rassegna iridata le brillanti prestazioni già messe in mostra in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante questa serie di risultati positivi, la recente sconfitta subita contro le padrone di casa ungheresi ha purtroppo avuto un impatto significativo, compromettendo in maniera definitiva la possibilità per le azzurre di conquistare il primo posto nel girone e, di conseguenza, la promozione. Questa inattesa battuta d'arresto ha reso la classifica estremamente serrata e competitiva: al momento, le squadre di Slovacchia e Francia si trovano in testa con un totale di nove punti, seguite dall'Ungheria con otto.

L'Italia si posiziona al quarto posto con sette punti, una configurazione che rende ormai vana la speranza di promozione alla categoria superiore.

Dove seguire Italia-Cina: dettagli su orari e streaming

L'atteso incontro tra Italia e Cina non godrà di una copertura televisiva in diretta sulle reti tradizionali. Tuttavia, gli appassionati potranno seguirlo in diretta streaming esclusiva attraverso la piattaforma dedicata FISG.tv. Questo servizio offre la visione integrale di tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, garantendo la disponibilità sia in diretta che, successivamente, on demand per una fruizione flessibile. Per accedere alla trasmissione, è possibile optare per l'acquisto del singolo match al costo di 7,99 €.

In alternativa, è disponibile un pass mensile, valido per trenta giorni, proposto a 12,99 € per la formula base, che consente l'utilizzo su un singolo dispositivo. Per chi desidera maggiore flessibilità, la formula gold è disponibile a 16,99 €, permettendo l'accesso da due dispositivi contemporaneamente.

L'ultimo ostacolo: la Cina, fanalino di coda del girone

La Cina si presenta in questo ultimo confronto come il fanalino di coda del girone, occupando l'ultima posizione in classifica con un totale di zero punti e risultando l'unica squadra ancora a secco di vittorie in questa edizione del Mondiale. Questo dato statistico sottolinea ulteriormente l'importanza dell'incontro per le azzurre, che avranno una chiara opportunità di cercare un riscatto sul campo e di concludere il loro torneo con una vittoria convincente, lasciando così un'impressione finale positiva e dimostrando il proprio valore.