L'Italia femminile di hockey su ghiaccio si trova a un bivio cruciale ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. Le azzurre, guidate da coach Tremblay, sono in una posizione di netto vantaggio, in testa alla classifica con sette punti, e puntano con decisione alla storica promozione nella Top Division.

Il percorso della Nazionale italiana finora è stato convincente, caratterizzato da vittorie significative contro Norvegia e Slovacchia. L'unica battuta d'arresto è arrivata agli shoot-out contro la Francia, un risultato che non ha comunque intaccato la leadership del girone.

La classifica attuale vede l'Italia primeggiare con un punto di vantaggio su Slovacchia e Francia, entrambe a quota sei. Seguono l'Ungheria con cinque punti, la Norvegia con tre, e la Cina che chiude la graduatoria senza punti all'attivo.

Il prossimo impegno è di fondamentale importanza: venerdì 17 aprile alle ore 16:00, l'Italia affronterà le padrone di casa dell'Ungheria. Una vittoria nei tempi regolamentari in questa sfida permetterebbe alle azzurre di compiere un passo decisivo verso la promozione, un traguardo mai raggiunto prima nella storia dell'hockey su ghiaccio femminile italiano. Successivamente, l'ultimo ostacolo sarà la Cina, in programma sabato 18 aprile alle 12:30, considerata la formazione meno quotata del girone.

La determinazione della squadra e le parole della capitana

La capitana Nadia Mattivi ha commentato il momento della squadra, riflettendo sulla sconfitta agli shoot-out contro la Francia. "Forse ci è mancata un po’ di fortuna," ha dichiarato, sottolineando le numerose occasioni pulite create, soprattutto nell'overtime, e la tenacia dimostrata anche ai rigori, dove la resa è arrivata solo all'ottava serie. "Non ci siamo mai arrese," ha ribadito Mattivi, evidenziando la necessità di "resettare" e concentrarsi sulla prossima sfida. La filosofia del gruppo è chiara: "si pensa una partita alla volta, alla fine rimane ancora tutto nelle nostre mani."

Questa mentalità resiliente e la forte coesione del gruppo sono elementi chiave che stanno caratterizzando il cammino dell'Italia in questo torneo.

La consapevolezza che ogni partita può essere decisiva per raggiungere l'obiettivo della promozione alimenta la determinazione delle azzurre.

Scenari di promozione e l'importanza per il movimento

La promozione nella Top Division dei Mondiali è un privilegio riservato esclusivamente alla prima classificata del girone. L'ottenimento di due vittorie nei tempi regolamentari nelle ultime due gare garantirebbe all'Italia il salto di categoria, senza dover dipendere da altri risultati. In caso di esiti differenti, sarà cruciale monitorare attentamente anche le sfide che vedranno impegnate Slovacchia, Norvegia, Francia e Cina. A parità di punti, l'Italia godrebbe di un vantaggio sulla Slovacchia grazie allo scontro diretto, ma si troverebbe in svantaggio rispetto alla Francia per lo stesso criterio.

Il percorso delle azzurre a Budapest assume un'importanza storica per la crescita dell'intero movimento dell'hockey su ghiaccio femminile in Italia. Dopo l'eccellente risultato dei quarti di finale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l'accesso alla massima serie mondiale rappresenterebbe un salto di qualità senza precedenti. Questa promozione consentirebbe alla Nazionale di confrontarsi stabilmente con le migliori selezioni internazionali, consolidando la disciplina e offrendo nuove e significative opportunità di sviluppo per tutto il settore a livello nazionale.