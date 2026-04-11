Alla vigilia dei Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio femminile, la Nazionale italiana si prepara ad affrontare la Norvegia con l'obiettivo di capitalizzare il lavoro svolto e confermare i progressi mostrati durante le ultime stagioni e ai Giochi Olimpici. L'appuntamento si svolge a Budapest, dove le azzurre puntano a consolidare i risultati positivi e a inseguire il sogno della promozione in Top Division. Domani, domenica 12 aprile, le azzurre affronteranno la compagine della Norvegia, con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto, dunque con una vittoria, necessaria per raggiungere l'ambizione di peso della promozione.

La guida tecnica, per questa specifica occasione, è affidata ad Alexandre Tremblay, tecnico che è stato chiamato a sostituire Eric Bouchard, impossibilitato a raggiungere la terra magiara in quanto impegnato con i suoi Shawinigan Cataractes. Tremblay, trentaduenne canadese, ha sottolineato la difficoltà dell'esordio contro la Norvegia, squadra abitualmente abituata a competere ad alti livelli e reduce da una recente partecipazione al Mondiale Top Division.

Le dichiarazioni del tecnico Alexandre Tremblay

“Sarà, come tutte le altre partite di questo torneo, un match impegnativo – ha detto Tremblay – Loro sono abituate da anni a giocare a un livello superiore, hanno da poco partecipato a un Mondiale Top Division e sicuramente sono cresciute dal match di novembre.

Per noi sarà fondamentale continuare il processo di crescita impostato nelle ultime stagioni, che ci ha permesso di raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi, offrendo un gioco fatto prima di tutto d’intensità fisica e mentale. Abbiamo visto che quando succede possono arrivare risultati importanti.”

La filosofia dell'Italian Way

Il tecnico ha ribadito che il percorso della squadra si fonda su un'identità precisa e distintiva: “Il nostro modo di fare si chiama italian way. Solo con tanto sacrificio fisico e mentale possiamo centrare il risultato. Stiamo lavorando molto da questo punto di vista, insistendo sul rispetto dei ruoli e sull'essere pronte a dare il massimo in ogni cambio. In un torneo come questo saranno i dettagli a fare la differenza, dettagli come un block shots o un’ala che libera bene la zona senza incorrere in liberazione vietata, piuttosto che un movimento giusto in penalty killing.

Ci sono tante situazioni che negli highlights dei match non finiscono, ma possono risultare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Poi, più di tutto, conteranno l'attitudine e la mentalità: reagire sempre, questo è l'importante, e farlo con fiducia che tutto il lavoro fatto sin qui possa regalarci qualcosa di grosso.”

Il calendario dei Mondiali femminili e il contesto internazionale

Il Mondiale femminile di Prima Divisione Gruppo A si svolgerà a Budapest dal 12 al 18 aprile 2026. L’Italia affronterà le nazionali di Norvegia, Ungheria, Slovacchia, Francia e Cina. È importante notare che la guida tecnica della nazionale senior femminile è abitualmente affidata a Stephanie Poirier. Il torneo rappresenta un banco di prova cruciale per la crescita del movimento italiano, che negli ultimi anni ha visto un incremento di risultati e partecipazione anche a livello giovanile.

L’evento si inserisce in un calendario internazionale che vede le altre selezioni azzurre impegnate in tornei di rilievo, a conferma della vitalità e del dinamismo dell’hockey su ghiaccio italiano nel panorama sportivo globale.