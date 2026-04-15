La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio dovrà affrontare le decisive ultime tre partite del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026 senza una delle sue atlete più influenti, Matilde Fantin. L'attaccante diciannovenne, già protagonista con due reti nel match d’esordio contro la Norvegia, ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro durante l'incontro di lunedì contro la Slovacchia, che la costringerà a terminare anzitempo la sua partecipazione al torneo.

La perdita di Fantin rappresenta un duro colpo per l’Italia, che finora ha mantenuto un percorso impeccabile, restando imbattuta e a punteggio pieno grazie a due vittorie consecutive.

La squadra tornerà sul ghiaccio questa sera alle 19:30 a Budapest per affrontare la Francia in un scontro diretto cruciale per la testa del girone, un risultato che garantirebbe la promozione in Top Division.

La reazione della squadra e dello staff tecnico

Il gruppo azzurro ha subito mostrato compattezza e una forte determinazione di fronte all’assenza della giovane attaccante. Greta Niccolai, giocatrice della terza linea, ha espresso il sentimento comune: “Oltre a tutte le motivazioni che già potevamo avere, avremo anche quella di giocare e vincere per Matilde: tutte siamo pronte a dare più del nostro massimo così da farla contenta nonostante l’infortunio”.

L’head coach Alexandre Tremblay ha enfatizzato l’importanza di mantenere la massima concentrazione: “Una sfida che non possiamo definire come la chiave di tutto perché in un torneo così equilibrato tutte le partite e tutti i punti sono decisivi.

Evitiamo di guardare avanti e pensiamo solo alla prossima, cui arriviamo con la consapevolezza creata negli ultimi mesi a partire da quanto fatto a Montreal lo scorso inverno. Probabilmente uno dei momenti più delicati sarà l’inizio: non dovremo assolutamente entrare in maniera piatta, ma rispondere subito all’intensità che ci aspettiamo sarà alta. Ogni partita andando avanti nel torneo diventa sempre più delicata e decisiva, la pressione sale e chiunque è disposto ad alzare il suo livello. Siamo comunque tranquilli perché, con il lavoro fatto dentro e fuori dal ghiaccio, la squadra possa giocare al massimo”.

Il percorso dell’Italia e le sfide future

Il tecnico ha inoltre aggiunto, riflettendo sulle prestazioni passate: “Sin qui poco da aggiungere a quello che ha detto il ghiaccio, come staff siamo soddisfatti dell’impegno e dell’abnegazione messi dalle ragazze.

Chiaramente però ci sono dei dettagli da correggere, e lavoriamo su quelli perché in contesti del genere ogni situazione può fare la differenza. Aver vinto due partite nel giro di neanche 24 ore, una situazione molto rara che capita poche volte, è comunque un ottimo segnale di quanto e come la squadra sia pronta a rispondere a ogni stimolo”.

La formazione azzurra, forte di una solida preparazione e di una profonda coesione interna, si appresta dunque ad affrontare la fase decisiva del torneo con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità e puntare con decisione alla promozione, nonostante la pesante assenza di Fantin. Il gruppo appare determinato a trasformare la difficoltà in ulteriore motivazione, consapevole che ogni dettaglio potrà risultare decisivo nella corsa verso la Top Division.